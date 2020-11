Parque Principado, en situación crítica, prevé una cascada de cierres si no se abre en Navidad

Un punto fundamental está en la próxima campaña navideña. El director del centro es muy claro: “Si se mantienen las restricciones actuales, las navidades se irán al traste y habrá riesgo de cierre de muchas tiendas”. Hasta tal punto se ha complicado el panorama que la propiedad ha aprobado dedicar el gasto que tenía previsto en iluminación navideña a tratar de reactivar las ventas.

Ayer, al mediodía, el panorama en el área comercial de Paredes era desolador. Apenas una veintena de coches permanecían aparcados en el parking y, en el interior, solo se mantenía la actividad de poco más del 20 por ciento de los establecimientos. García cuenta que, tras el confinamiento, con la reapertura, “la actividad fue bastante buena, pero sin llegar a reponernos del todo de las pérdidas”.

Las complicaciones volvieron de nuevo con el cierre perimetral de Oviedo, Gijón y Avilés, de donde vienen “la gran mayoría de los clientes”. Poco después se decretó el cierre de toda la actividad no esencial, con lo que solo permanecen en funcionamiento supermercados, peluquerías, restaurantes para envíos a domicilio y parte de las tiendas tecnológicas.

“El problema aquí es que la mayoría de los propietariso de tiendas son pequeños empresarios, que no pueden soportar la situación. No hay tantas grandes cadenas”, dice.

De ahí el riesgo de cierres permanentes para un centro en el quea diario trabajan más de dos mil empleados. En todo caso, todo dependerá de la campaña navideña.

Comercio online

“Si se mantienen las restricciones actuales y el cierre perimetral de las capitales, todo se reducirá a la venta online, con el dominio de grandes plataformas extranjeras”, resume el director del centro comercial.

García, no obstante, no quiere entrar a solicitar que se levanten estas restricciones, “porque no es decisión nuestra”, pero sí recalca que, “gracias a las medidas de seguridad, desde la reapertura, no se produjo ningún contagio aquí”.

Por el momento, la iniciativa que ha tomado la dirección, con el visto bueno de la nueva propiedad del centro, es destinar el dinero que se iba a emplear en la iluminación navideña, unos 100.000 euros, a reactivar las compras. Se entregarán vales a los clientes y, además, se donará una parte a una organización no gubernamental.

“Sabemos que es una decisión complicada, que la iluminación llama mucho la atención y es muy esperada, pero debemos valorar prioridades”, concluye García.

Este importante bache llega en el momento menos indicado. Justo cuando se había producido un cambio de propiedad, que debía negociar la financiación de los nuevos accesos del centro que, a su vez, habilitarían la posibilidad de que todo el área de Paredes pudiera continuar con su expansión, un crecimiento previsto además en los planes del Ayuntamiento de Siero. El director del centro comercial reitera que, en efecto, el plan para los accesos está “frenado”.