La fortuna alegra a La Fresneda en viernes 13

La combinación ganadora estuvo formada por los números 3, 36, 46, 21, 27 y 37, siendo el complementario el 26 y el reintegro el 7. La identidad del afortunado se desconoce, aunque creen que se trata de un vecino de la zona. “Suponemos que sea alguien habitual porque tenemos una clientela muy fija, que pasan por aquí habitualmente. Puede que sea un vecino de la urbanización o de los alrededores, porque también viene gente de Soto, del pueblo de La Fresneda...”, concretan. El ambiente en el exterior de la Plaza Mayor era deprimente, con el grueso de los negocios cerrados a cal y canto por la situación sanitaria. Sin embargo, en la administración no había más que alegría y esperanzas, sobre todo de los que se iban enterando sobre la marcha que la fortuna había bañado con miles de euros La Fresneda. Uno de los clientes habituales, Federico Enterría, se sorprendía al conocer la buena noticia, boleto en mano. “¿Tocaron ayer? Me cago en la mar... Mírame a ver”, dijo a Marta algo nervioso. Finalmente, no hubo suerte. “Resguardo no premiado” fue el veredicto de la máquina comprobadora de premios. No obstante, la sensación que tuvo, por segundos, fue más que buena. “Fui millonario por un segundo. Ya me estaba viendo con el dinero en el bolso”, comentaba este vecino en tono jocoso.

El premio de la Primitiva lleva a la urbanización de La Fresneda en un momento complejo para las economías de muchas familias. No es un premio millonario, pero tampoco una cantidad desdeñable en los tiempos que corren. En la administración sierense recuerdan que la suerte ya les sonrió en otras ocasiones, aunque de forma comedida, como en la actual. “Ya dimos varios premios. Una cantidad parecida hace tres o cuatro años. Pero que pasara del millón de euros no, eso es muy difícil”, comentaba Gloria.

No obstante, el azar puede ser caprichoso y que La Fresneda vuelva a dar la campanada con la Primitiva o en el sorteo de Euromillones, por ejemplo, con premios más abultados. “Si diésemos el premio del Euromillón no sé lo que haría”, decía Gloria.