Siero alerta del desmadre de fiestas y reuniones: hay 315 propuestas de sanción

El concejal compareció ayer junto a José Manuel Fernández, jefe de la Policía local, que relató algunos de los últimos casos que se han dado. Según coincidieron ambos, se están haciendo necesarias “demasiadas intervenciones” por incumplimientos. Entre las últimas actuaciones, una en una fiesta con 21 jóvenes que se encontraban en las proximidades del depósito de agua de Pola de Siero. Sucedió el pasado viernes y se saldó con la apertura de expedientes a todos los participantes en el botellón.

No fue la única quedada clandestina de los últimos días. El edil explicó que también se disolvió una celebración que se estaba desarrollando en una casa abandonada: “Ya no solo nos encontramos con el riesgo para la salud al estar tantas personas bebiendo juntas, sino que por las malas condiciones en que se encontraba el lugar también se ponía en riesgo la integridad física de los que estaban allí”.

Otro punto caliente del concejo y que está especialmente vigilado es el parque de La Cebera, en Lugones. Allí se han dado varias concentraciones de personas que se dan cita en torno a botellones.

En este tipo de casos, especialmente los de las últimas semanas, las edades de los sancionados no superan los 30 años. “Los datos nos señalan que la mayoría de personas que acumulan expedientes por no llevar la mascarilla, saltarse el toque de queda o participar en encuentros con más gente de la permitida, están en esta franja de edad”, lamentó el edil que, no obstante, puntualizó que, “no pretendemos acusar a todo el mundo que se encuentra entre este grupo de población”.

Bares y reincidentes

En los últimos dos meses, la media mensual de propuestas de sanción asciende a más de una veintena. Cifra que se está incrementando en las últimas jornadas lo que está generando mucha preocupación y obliga a una llamada a la precaución y al “autoconfinamiento” por parte de las autoridades locales.

Según el jefe de Policía local, entre las 315 propuestas de sanción contabilizadas desde el pasado marzo, los mayores “picos” de incumplimientos se produjeron “en abril y mayo”. No obstante, actualmente las conductas fuera de la normativa impuesta por la crisis sanitaria parecen ir al alza y hay un temor serio a su influencia en la propagación de la enfermedad.

Entre los casos más llamativos, además de las fiestas desmanteladas en las pasadas semanas, están el de un bar de la localidad de El Berrón, que, en pleno confinamiento, tenía a varias personas dentro consumiendo junto a los propietarios. Villa y Fernández también destacaron el llamativo caso de un vecino del concejo que ya acumula más de una decena de propuestas de sanción por saltarse diversas normas sanitarias.