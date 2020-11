La pandemia pasa factura: Siero dejó de ingresar 1,2 millones por tasas municipales

El regidor también adelantó que se llevará al próximo Pleno la derogación de la ordenanza fiscal de terrazas y la de mercadillos. Asimismo, se está trabajando en una línea de subvenciones directas a los sectores afectados por cierres, que dependerá de los fondos de los que disponga el ayuntamiento en ese momento.

Hay temor entre los responsables municipales a las consecuencias que la crisis sanitaria y su evolución pueda seguir teniendo en el concejo. En el aire flota la amenaza de un posible cierre perimetral de Siero. Las cifras de casos siguen al alza (actualmente 940) y las arcas sierenses pueden continuar teniendo que apoyar a los colectivos más damnificados, como hosteleros o comerciantes.

A pesar de que la situación económica no es buena, el gobierno local se mantiene firme en la idea de no cobrar tasas de terrazas ni de mercadillos durante 2021. Pero la cosa no quedará ahí: García anunció que están trabajando en una línea de subvenciones directas para todos los sectores afectados por la pandemia para el próximo año.

Una noticia positiva para hosteleros, comerciantes, artistas y otros autónomos, que volvieron a manifestarse ayer solicitando precisamente eso, ayudas. En todo caso, está prevista para hoy una reunión entre representantes de estos gremios y el Alcalde, en la que hablarán sobre las subvenciones.

La oposición

La reacción de la oposición a las palabras de García durante la reunión fue, en general, positiva. El portavoz del PP, Hugo Nava, celebró que se organicen este tipo de encuentros y que se atienda a la posibilidad de dar ayudas a los afectados, aunque pide “que se trate de agilizar lo máximo posible”.

En términos similares se pronunció el edil Javier Pintado, de Somos, que pidió “apoyo a las micropymes y que se apruebe ya el servicio de comida a domicilio”. Vox, a través de su portavoz Alejandro Álvarez, insistió también en apurar los trámites “para apoyar a las pequeñas pymes”.

Con la urgencia coincidió Ciudadanos, que, aunque las celebra, cree que “las ayudas llegan tarde, y hay que “desplegar todos los medios para que el Principado levante las restricciones”. La plataforma de La Fresneda y Foro recuerdan que una de las condiciones que pusieron para negociar los presupuestos fue que se dieran estas ayudas. Por contra, el portavoz de IU, Edgar Cosío, hizo este balance: “Nos pareció decepcionante: todas las medidas son para 2021. Las ayudas no se cobrarían mínimo hasta marzo”.