El poleso Eladio García publica “El proyecto”, novela de ficción que se hizo realidad

“Están implicados los gobiernos estadounidense y chino; se cree que es un virus letal que hacen en China y surge la desconfianza”, comenta García Pajares, que dio forma a su novela hace más de un año. El autor, eso sí, nunca pudo imaginar que el libro llegaría al mercado en plena pandemia. “Tiene algo que ver con lo que pasa con el coronavirus. Es curioso que surgiera así, pero es parecido a como estamos ahora”.

El libro, que se desarrolla en una ciudad china, está protagonizado por Bill, un neurocirujano que pretende llevar a cabo el proyecto científico que inició su padre adoptivo antes de fallecer. Pero debido a un asesinato en Nueva York, el gobierno de Estados Unidos sospecha que China está detrás de un virus letal que desencadena tensiones entre los dos países. Y en esa trama, el protagonista tendrá un papel decisivo. Es el resumen que hace el propio autor, muy contento con la publicación de su primera obra.

Cuenta que lleva desde la juventud con la pluma en la mano. Comenzó con la poesía y poco a poco fue derivando hacia la novela. “Escribí alguna pero no llegaba a terminarlas, ésta me surgió muy rápido en la cabeza y sin ningún motivo aparente, me vino un flash desde el principio al final”, explica. García Pajares, que se ha desarrollado profesionalmente en la banca y ahora trabaja en una empresa de logística, aprovecha las noches para ponerse al teclado del ordenador y escribir historias como “El proyecto”. Pero también los fines de semana o cualquier momento libre que tenga, porque además del trabajo tiene una familia con dos hijos.

Pero lo de escribir ha sido siempre la pasión de este poleso, un gusto por la literatura que además, dice, le relaja muchísimo: “Es un tiempo en el que, precisamente, pierdo la noción del tiempo, me concentro, estoy solo, tranquilo y al final es como si estuviese en otro mundo”.

Por eso continúa escribiendo, y ya está dando vueltas a varias historias, debatiéndose entre iniciar una nueva o continuar con la línea del neurocirujano Bill, aunque es la opción que menos le convence. Espera, no obstante, que sea posible presentar con público su próximo trabajo, ya que en esta ocasión ha sido imposible por la pandemia.

Señala que los primeros lectores de su libro han resaltado “el enfoque de película” o lo ameno de la lectura. Una buena acogida, dice García Pajares, a punto de comenzar una nueva historia que, cree, se basará esta vez en hechos reales. Con “El proyecto”, por poco lo ha logrado.