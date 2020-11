Pravia y Grado urgen el enganche con Cadasa para mejorar la red de suministro

“O tenemos la garantía de que se va a licitar el proyecto de enganche a Cadasa en 2021 o tendremos que buscar una solución alternativa porque en Los Cabos, además de problemas en cuanto a la cantidad de agua, es un tema de calidad del suministro y no podemos retrasarlo”, explica el alcalde de Pravia, David Álvarez. El regidor señala que están a la espera de mayor concreción en cuanto a los plazos previstos para desarrollar el proyecto.

Si el enganche en alta a Cadasa no está previsto hasta el final del mandato, será entonces el Ayuntamiento el que tenga que ejecutar la solución para garantizar el suministro apto de agua en Los Cabos. Se trataría de una obra para instalar sistemas de ultrafiltrado, que supone una inversión de 150.000 euros para las arcas municipales. El desembolso, explica el Alcalde, que se podría evitar si la conexión al consorcio llega a tiempo.

El municipio tiene además problemas puntuales de suministro en otras áreas. Los hay, en verano, en la villa, Santianes y Somao.

En lo que respecta a Grado, el alcalde, José Luis Trabanco, considera que el enganche a Cadasa “es urgente de cara a los veranos, porque se dan problemas de abastecimiento”. “El Ayuntamiento necesita el agua en alta con Cadasa para solucionar el tema de los suministros”, señala. En este sentido, apunta, el Pleno del próximo 30 de noviembre, aprobará el acuerdo para solicitar formar parte del consorcio. El refrendo plenario, precisa Trabanco, no compromete al concejo, ya que habrá que aprobar un acuerdo definitivo una vez ejecutada la obra de enganche.

Por otra parte, en Candamo, la alcaldesa, Natalia González, no cree que la conexión con Cadasa se dé antes del final de esta legislatura autonómica. Pero entiende que se trata de un proyecto importante para el concejo, que “reforzará el servicio”. “Cuanto primero se haga, mejor, pero de momento no urge porque no hay problemas de abastecimiento y los manantiales son fiables y solventes”, añade.

Renovaciones parciales

Con todo, el concejo aspira a conseguir la entrada de agua a través de Cadasa, un estudio de viabilidad que surgió a petición de Candamo. Después, con el sí de Las Regueras y Grado, comenzó el estudio que, el pasado mes, ratificó la posibilidad de hacer el enganche. En ese sentido, el municipio prepara y mejora del abastecimiento.

Así, se harán renovaciones parciales de la red en El Caleyo, El Valle, Grullos, La Mortera, Murias, San Román, Ventosa, Villanueva y prácticamente la totalidad del sistema en Valdemora. Una actuación con una inversión de 153.000 euros que financiará la consejería de Administración Local. También, con recursos propios, se cambiará la red y se hará una ampliación del depósito de Ferreros con un gasto de 132.000 euros con cargo al remanente de Tesorería. “A raíz de nuestra posible incorporación a Cadasa y esa posible llegada de agua queremos tener la red en perfectas condiciones para recibirla”, indica González.

El pasado 8 de noviembre el Principado hizo públicas sus alegaciones al Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental, en tramitación. Entre ellas, figura el planteamiento al Estado para conectar la zona del Bajo Nalón al abastecimiento de Cadasa a través de la construcción de una conducción desde la arteria central que abastece a Oviedo.