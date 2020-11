Carreño se opone a la construcción de una subestación en Gozón

La portavoz socialista, Paula Cuervo, explicó que “el Ayuntamiento de Carreño, en una comisión de urbanismo celebrada el 13 de octubre de 2020, ya acordó mantener la oposición a los proyectos de La Reboria y líneas asociadas por no establecer como opción la utilización de las infraestructuras existentes, por no motivarse la necesidad de realizar nuevas subestaciones aún en el caso de que no se construyan nuevas centrales de generación y por no haber constancia de un estudio de alternativas a la única propuesta presentada en el que se demuestre justificadamente la viabilidad o inviabilidad de las mismas”. Por este motivo, buscan el máximo consenso de los diferentes partidos que conforman la Corporación de Carreño para hacer una oposición conjunta a la subestación.

En Gozón, el Pleno municipal –con mayoría absoluta del PSOE– rechazó la instalación en Cardo de la subestación eléctrica y de las infraestructuras asociadas alegando que era innecesaria desde el punto de vista de la planificación energética, y lesiva en cuanto a su impacto medioambiental. Se acordó así exigir al gobierno central la retirada del proyecto y se presentará una queja sobre la vulneración que se haría en la zona “Embalses del centro”, ya que la construcción de la subestación chocaría con la protección ambiental que la preserva.