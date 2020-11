Los moscones, protagonistas del cupón

Grado es protagonista del cupón del sorteo de la ONCE de mañana. La colección “Gentilicios” destaca a los moscones con una imagen de la plaza Eliseo Nicolás y el Biblioárbol, frente a la Casa de Cultura, en los cinco millones y medio de boletos que están a la venta en toda España.

La ONCE contactó con el Ayuntamiento para incluir el gentilicio moscón en su búsqueda de los más curiosos del país. Desde el área de Cultura, se envió una selección de fotos de distintos rincones de la villa moscona de los que, finalmente, han elegido la plaza dedicada al maestro azabachero fallecido en 2012, Eliseo Nicolás “Lise”.

La venta de los cupones con la imagen de Grado comenzó ayer y los moscones se han volcado en la compra ya que, aunque no toque, se lo quedan como recuerdo. Así lo explica uno de los cuponeros de ONCE en Grado, José del Dago Castro, quien ayer no paró de vender boletos con la imagen de Grado, que sorprendió a todos los vecinos. La suerte del sorteo del domingo irá ligada a la localidad moscona.