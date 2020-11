Amazon supera sus previsiones en Meres, con 50 empleos directos y 180 transportistas

“Se han superado todas las previsiones de creación de puestos de trabajo, así como el número de empresas locales de reparto con las que colaboramos a día de hoy y que se encargan de entregar pedidos de forma diaria a nuestros clientes en distintas zonas del Principado de Asturias”, señala la compañía, con 9.000 empleados fijos en toda España. En ese sentido, destacan el aumento de la dotación de conductores a través de las compañías de envíos a domicilio, que son empleos indirectos. Así, han pasado de los 40 transportistas con los que comenzaron a operar en Asturias en julio de 2019 a contar en la actualidad con 180 profesionales.

Por otro lado, Amazon detalla que las pequeñas y medianas empresas de Asturias que venden sus productos en la plataforma digital obtuvieron una facturación de 5 millones de euros en 2019 y con exportaciones a todo el mundo. Y, en el total de España, la suma alcanza los 450 millones de euros que, según apunta Amazon, han generado asimismo 14.000 puestos de trabajo. “Con 300 pymes que superaron el millón de dólares en ventas”, añaden.

Además, lo que en principio era una pequeña nave -de las de menor tamaño en todo el territorio nacional- se está convirtiendo en un referente de funcionamiento en el norte del país. Y, por ello, el gigante mundial de comercio electrónico apuesta por la estación logística de Meres, donde prevé una inversión que podría rondar los tres millones de euros, para instalar baterías para cargar la flota de vehículos eléctricos que repartirá los paquetes. La buena marcha de su centro logístico en Asturias ha conseguido que sea una de sus principales apuestas en el país.

“Invertimos constantemente en nuestra red logística para asegurar que nuestros clientes puedan recibir los pedidos a tiempo”, explica Abel Tintos, responsable de comunicación del servicio de Operaciones de Amazon. El objetivo de la multinacional estadounidense es alcanzar las emisiones cero de carbono en 2040 y reducirlas al 50% en 2030. De ahí su apuesta por vehículos eléctricos para el reparto de los paquetes a los domicilios.

La compañía, que ve con perspectivas de crecimiento la estación logística de Meres, también ha introducido cambios debido a la pandemia del covid-19, con más de 150 cambios en los procesos operativos en aras de mantener la distancia preceptiva entre los trabajadores, entre otros. Amazon crece en Asturias a un ritmo que ha sorprendido incluso a la propia multinacional de comercio electrónico, que bate sus estimaciones de contratación y generación de empleo en Siero.

Satisfacción del Alcalde, que anuncia la llegada de otra firma de logística

La llegada de Amazon a Siero fue una de las apuestas del Alcalde, Ángel García quien luchó por conseguir la instalación de la multinacional en Meres. En ese sentido, muestra su satisfacción por la creación de más de 50 empleos en la estación logística “porque conseguir inversión que genere riqueza y empleo son de los principales objetivos de un alcalde”, dice el regidor. Además, avanza que otra empresa de logística nacional está construyendo una nave también en Meres, con una estimación de generar entre 20 y 30 puestos de trabajo. Una zona que podría convertirse en un polo logístico con la llegada de nuevas compañías interesadas. “Esta alegría no se debe malinterpretar con que Siero apoya a Amazon pero no al pequeño comercio, el mundo gira como gira y queremos girar con él. Amazon no dejará de vender, pero ya que existe y opera que lo haga desde Siero y no desde Gijón, Santander o León”, dice. Y añade que también es una oportunidad para el pequeño comercio, que puede vender a través de su plataforma.