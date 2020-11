La buena sintonía entre los diferentes grupos políticos del Ayuntamiento de Llanera se extiende al análisis del presupuesto presentado para 2021 por el gobierno, formado por PSOE y Podemos. Las cuentas, de cerca de trece millones de euros y con refuerzo de las partidas dedicadas al empleo y a los servicios sociales, son vistas con buenos ojos por la oposición aun cuando su apoyo no es necesario para el ejecutivo local, que disfruta de mayoría absoluta.

El voto del PP, principal partido de la oposición, está por decidir, si bien los populares valoran positivamente que los principales gastos se destinen a servicios sociales, sanidad y educación. También están complacidos por que la inversión se destine a saneamientos y mejora de caminos. La portavoz, Nuria Niño, asegura que siguen analizando el documento y que no han decidido el sentido de su voto, pero subraya que es “momento de trabajar y aportar ideas”.

Por su parte, Gonzalo Bengoa, portavoz de IU, declara compartir “que servicios sociales, educación y empleo deben ser los puntos clave sobre los que pivote el presupuesto”. Sin embargo, lamenta que no se hayan incluido propuestas de la coalición como una línea de ayudas para el pago del alquiler. Además, entiende que el área de servicios sociales se debe reforzar, pues tiene “un volumen de trabajo en aumento”.

El portavoz municipal de Ciudadanos, Alfonso Cicero, entiende que la distribución de partidas realizada por el gobierno no está sesgada ideológicamente “a priori”, por lo que no van a “entorpecer” en aras de mantener la buena sintonía y apoyo de los últimos meses, en los que la Corporación ha sacado adelante por unanimidad las medidas contra el covid. La postura del otro partido municipal, Vox, no ha trascendido.