Noreña comerá los callos en casa. Las jornadas gastronómicas dedicadas al tradicional plato de casquería, previstas para el puente, serán pospuestas debido a la pandemia del covid-19 y los cierres decretados en bares y restaurantes. Eso sí, con la idea de no perder una de las fechas claves en el calendario gastronómico de la Villa Condal la junta de hostelería local organiza una edición especial en la que servirán los callos para recoger o con entrega a domicilio. Y, por ello, animan a los vecinos a encargar sus raciones para llevar y disfrutar en casa.

“Lo hacemos como recordatorio en esas fechas de que son las jornadas de los callos, para que no sean descafeinadas”, explica Maite Martínez, presidenta de la agrupación de hosteleros del concejo. Así, en los días dedicados a los callos, la junta de hostelería pretende que todos los negocios del sector puedan participar e incitan a los vecinos a encargar la bebida para llevar en los negocios que no tienen servicio de cocina y, por lo tanto, no pueden ofrecer raciones del manjar.

“Les animamos a que consuman y tengan en cuenta que pueden comprar la bebida en locales sin cocina, es una manera de apoyar a toda la hostelería local”, señala Martínez, quien detalla que el cierre decretado por el Principado de Asturias ha sido un duro golpe para los establecimientos del concejo. De ahí el interés de la junta local en que los noreñenses participen en las jornadas de los callos aunque sea a domicilio.

Así, todos los días del puente festivo de diciembre los negocios servirán los callos para llevar a casa. Pero la cita presencial, la que llenará los bares de ambiente, la dejan para más adelante cuando las condiciones de la pandemia permitan una mayor flexibilidad: “Ahora mismo cambia todo de un día para otro, así que iremos viendo según se vaya desarrollando el coronavirus”, dice Martínez.

Más tarde o más temprano, en Noreña no faltarán los callos.