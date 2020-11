Falta poco más de un mes para la celebración de una de las fiestas más importantes del año para los niños, la cabalgata de los Reyes Magos, por lo que nos hemos puesto al habla con el director de Arcarlug, Roberto Nicolás. Nos comunica que las condiciones de los últimos años para la cabalgata no se pueden mantener por las razones que no hace falta exponer: no es aconsejable convocar un desfile de esa naturaleza por la cantidad de gente que se concentra esa tarde/noche del día 5 de enero a lo largo de las calles de Lugones. Sin embargo, sí nos adelanta Roberto que se estudian otras opciones que se concretarán en una reunión de la junta directiva que tendrá lugar en la presente semana. Esperamos expectantes esas otras posibles opciones que provoquen la alegría de los niños.

Lo que no faltará este año son las luces de Navidad, es la vez que más se ha madrugado para instalarlas. La sinfonía de colores de estas luces darán al pueblo otra visión más alegre de las Navidades de 2020. Con ellas se atenúa, sin duda, la tristeza que por la pandemia embarga a los pueblos en general, porque de esta no se salva nadie.

El beneficio de la lectura. Siempre se habló y oímos hablar de la importancia de la lectura. Ahora bien, debemos de tener en cuenta que la lectura deben invitarnos a pensar, porque de la contrario de nada sirve para enriquecer el pensamiento y cultivar la personalidad. Recuerdo ahora el consejo de Sócrates referido a que debemos dedicar más tiempo a mejorar mediante lo escrito por otros hombres, para llegar más fácilmente a lo que otros han conseguido luchando. Y también debemos de precisar que oír o leer sin reflexionar es una ocupación inútil. No maldigamos la oscuridad, mejor será encender una vela.

Bancos para sentarse. Los ciudadanos se dirigen a nosotros para demandar cuestiones del Ayuntamiento, cuando verdaderamente los concejales deberían ser los depositarios de las quejas o demandas. ¿O no? El caso, señor Alcalde, es que varios ciudadanos solicitan bancos de sentarse para las calles Monte Naranco (Urbanización San Félix) y la recién estrada calle San Isabel que, por cierto, mide 500 metros de longitud. Con media docena de bancos para cada calle, tres a cada mano, se puede complacer a muchos vecinos de cierta edad. Y si no, estamos a tiempo para que se los pidan a los Reyes Magos.

Enano edificio. Cada vez que pasamos por la avenida del Conde de Santa Bárbara, a la altura de la calle de La Ciega Bárbara, no podemos dejar de sentir una especie de resquemor en los ojos, y todo por el raquítico edificio que se construyó y fue, lógicamente, autorizado al lado de otro de 5 pisos que había construido hace años la Fábrica de Metales para sus empleados. Cuando se construyó éste, los jóvenes lo llamábamos “el rascacielos”. Y ahora, ambos, salvando las distancias, podemos compararlos a la Catedral y San Tirso, en Oviedo.

Óptica Principal. Este negocio cambia de domicilio en Lugones. De la calle avenida de Oviedo, esquina Severo Ochoa, pasa a otro local de mayores dimensiones que se está acondicionando actualmente en la esquina entre avenida de Oviedo y Rafael Sarandeses.

Despedida. Maradona, adiós.