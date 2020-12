Vecinos de Collao denuncian un bar ilegal en una cuadra que “se llena al salir de misa”

Ella y otra vecina, que prefiere no revelar su nombre para no tener problemas, cuentan que todo comenzó en marzo. “El bar se había prendido fuego y no lo reabrieron, optaron por utilizar la cuadra que está justo al lado”.

Ante sus ojos ven “entrar y salir a gente sin mayor disimulo”. Dicen que, en el interior, siempre con la puerta cerrada, “están bebiendo y fumando sin mascarilla, ni control, a pesar de las restricciones”. Abundan incluso en que esa actividad no se detuvo en ningún momento, incluso en la primera ola, con el confinamiento total: “Lleva funcionando sin parar todos los fines de semana desde marzo”.

Los momentos de mayor actividad del local clandestino, según ambas vecinas, coincide con el mediodía y las noches del sábado y el domingo. “Se llena al salir de misa, la gente para a tomar el vermú y también se montan fiestas de noche”, concluye Fernández.

Su reacción ha sido avisar a las autoridades, “sin que se solucionara nada”. Urge una intervención en el establecimiento, que le provoca una mezcla de indignación y preocupación. “Indigna, obviamente, que todo el mundo se esté fastidiando con la situación y pase esto. Tengo un crío pequeño y no lo llevo al parque por si le pasa algo, luego ves que pasan estas cosas”, subraya la vecina de Collao.

Por el momento, no hay constancia de sanción alguna al local, donde, según Fernández, se da frecuentemente una concentración de personas superior a la permitida. Sin embargo, otros establecimientos sierenses sí que han sido propuestos para sanción por permanecer abiertos fuera de hora o acumular personas en el exterior, produciéndose incluso una agresión a un agente. También se han dado propuestas de multa para grupos de jóvenes que hacían botellones y fiestas, en grupos grandes, pasada la hora del toque de queda y en lugares públicos.