La oposición de Noreña urge una partida en los presupuestos para la red de abastecimiento

El PSOE también entiende que deberían ejecutarse obras relacionadas con el plan de movilidad ya elaborado, entre otras, y Ciudadanos plantea una partida especial destinada a ayudar a los sectores afectados por la pandemia.

Los socialistas, principal partido de la oposición, hacen un amplio análisis de las cuentas. Por un lado, indican que “no habrá subvenciones nominativas otra vez en 2021, a pesar de que IPÑ lo vendió en campaña y se lo había propuesto a las asociaciones”.

Su descontento se extiende también a una de las principales inversiones propuestas por el equipo de gobierno: el parque de autocaravanas. “En el contexto actual no creo que tenga sentido; sería más interesante usar el dinero en adecuar una senda fluvial para disfrute de los vecinos”, plantea el portavoz del PSOE, Unai Díaz.

También apunta el concejal socialista que sería conveniente “iniciar algunas obras del plan de movilidad, para que no se hayan tirado a la basura los 12.000 euros que costó redactarlo”. Entre estas actuaciones, Díaz considera prioritario “eliminar los espacios actuales de aparcamiento junto al colegio y ensanchar la acera para que se pueda mantener la distancia y peatonalizar las plazas del centro de la villa”.

Coinciden PSOE y Ciudadanos en pedir que se actué inmediatamente sobre la red de abastecimiento. La portavoz de Ciudadanos, Lucía Canga, y Díaz apuntan que las viejas tuberías de fibrocemento siguen en importantes tramos de la localidad, lo que impide poner en marcha las bombas que instaló el Principado y que eliminarían el problema de falta de presión de agua en domicilios e hidrantes de la zona alta.

Además, la representante de Ciudadanos considera necesario incluir “una partida especial covid” que, más allá del fondo de contingencia, serviría para costear medidas para paliar los efectos de la pandemia, ayudando a los sectores más afectados.

Por su parte, Javier Ardura, portavoz de IU, prefirió no profundizar mucho en las cuentas, “a la espera de ver si atienden mi petición de reunión”. En todo caso, no le convencen las propuestas planteadas en el borrador: “Si le quitas el gasto corriente se queda en nada, no tiene mucha chicha”, opina.