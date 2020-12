Un filete que vale por un café y un soplo de ánimo

“Si todos nos empujamos y tratamos de colaborar con los negocios que peor lo están pasando ahora, pues algo ayudaremos”, señala Carlos del Rosal, el carnicero al frente de un negocio en el que los bares del entorno son clientes habituales de su establecimiento para surtirse de lo necesario para elaborar los pinchos que a diario suelen tener en sus expositores. Ahora, afectados por los cierres, no requieren hacer esta compra cotidiana. No pueden abrir. No pueden trabajar y, por tanto, tampoco vender consumiciones de ningún tipo. Pero llegará el momento de hacerlo y, en esos días, una parte, aunque sea pequeña, de lo que se sirva, estará asegurada.

La carnicería moscona prevé entregar aproximadamente unos 160 vales de café para consumir en cuatro establecimientos próximos al suyo una vez estén abiertos. Se darán a los clientes de Del Rosal para utilizar en fechas señaladas. Habrá dos tandas de tickets, unos para su uso en diciembre, en las jornadas de Nochebuena y Fin de Año y, otros, para enero, para el día de Reyes.

“Esto es una cadena”

No obstante, el establecimiento también tiene en mente tener un gesto con un restaurante de la villa, cliente habitual de la carnicería, y tratará de establecer un sistema por el que entregará un vale equivalente al coste de una cena en este otro local hostelero.

No son gestos extraordinarios, insisten quienes los promueven, sino una forma de colaborar con los sectores de la villa a los que con más dureza está golpeando el efecto de la crisis sanitaria y los cierres prolongados.

“Esto es una cadena y el que no lo entienda no entiende nada. Además, aunque no lo fuera, habría que seguir siendo solidarios”, explican los responsables de la iniciativa, que, a diario, tomaban el café y el pincho o el vermú de los domingos en los mismos establecimientos cuyos propietarios, a primera hora de la mañana, solían pasado por la carnicería a hacer sus compras diarias.

Solo la carnicería ha podido permanecer abierta todo este tiempo. Cuando la hostelería pueda volver a levantar la persiana, seguirá ahí para atenderles y ellos volverán a acudir a por el café o la consumición cotidiana.

En tanto, trabajan en la preparación de los vales, una iniciativa muy bien acogida por los beneficiarios que lo consideran mucho más que un gesto de solidaridad, pues es un “soplo de ánimo” que a todos emociona.