Roban la Navidad en la Pola

Según relatan ella y la presidenta de los comerciantes, Blanca García, se trataba de una figura que los miembros de la asociación local colocan en el exterior para promocionar la campaña navideña. “Lo sacamos a la calle delante de cada negocio, y si tienes gente no estás pendiente del muñeco”, resume la representante del gremio.

El caso es que las figuras “pesan, por lo que no esperas que te las roben”, confiesan las comerciantes. Sin embargo, esta vez no fue así. La propietaria de la tienda lo colocó en el exterior de su céntrico establecimiento a las seis de la tarde y “a las ocho ya no estaba allí”.

Las reacciones por el hurto no se hicieron esperar. Hosteleros como Loreto García se manifestaron en apoyo de la comerciante afectada, urgiendo la devolución. Algo que por el momento no se ha producido.

Las acciones antinavideñas vuelven a repetirse en el concejo de Siero. El pasado año, los vecinos del pueblo de Trespando sufrieron otro ultraje a las tradiciones. Alguien se llevó tres piezas de el gran belén que habían montado en el exterior de la iglesia de la localidad.

Los que lo montaron, así como el resto de residentes, se indignaron por la desaparición de los Reyes Magos, de valor sentimental, más que material. Finalmente, aparecieron a unos cuantos kilómetros, frente a una vivienda de la localidad de Xixún. En aquella ocasión las Navidades pudieron salvarse para los vecinos de Trespando. Ahora, se espera a ver si la comerciante afectada puede acabar por recuperar su muñeco.