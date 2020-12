Candamo reclama zonas de paso seguras para los vecinos en el proyecto para la vía Grado-Avilés

“Es una carretera que no tiene arcén y los peatones no tienen por dónde pasar sin exponerse al peligro”, explica Marga Bustamente, una de las portavoces de la plataforma. El colectivo entiende que la construcción de aceras podría ser muy costosa y requiere mantenimiento, de ahí que propongan la creación de una senda peatonal paralela a la vía en los tramos que atraviesan localidades como Llamero, Ferreros, Ventosa, Faces o La Reigada. “Ya que se ponen a arreglar la carretera, que es fundamental, estaría bien poder circular con seguridad al salir de casa y no supone tantísimo coste hacerlo como las aceras”, añade.

Para cualquier desplazamiento que tengan que realizar, bien sea coger el pan o ir a misa, los vecinos deben pisar la vía. “Encima, las cunetas están sin limpiar, llenas de maleza, lo que obliga a ir por la carretera quieras o no quieras, no queda otra”, señala Leli Álvarez.

Además, a los escolares de la zona siempre les acompaña un adulto a la parada de transporte y en los meses de invierno se arman con linterna para ver y ser vistos por los vehículos. Unas primeras horas de la mañana en las que hay bastante tráfico en sentido Avilés. “Entre que la carretera está muy mal y el volumen de circulación que hay es muy peligroso”, agrega.

Por ello, no ven mal que se incluya algún paso de cebra elevado en algunos puntos de los tramos con más viviendas, con especial atención a las paradas de bus, “por los niños y la gente que lo usa para ir al médico, bajar a Grado o ir a Avilés”, detalla.

No obstante, son conscientes de que en muchos puntos no será posible debido a la multitud de curvas del trazado. “Pero donde se pueda que lo hagan, porque es la única manera segura que tenemos de cruzar”, comenta Nuria Cuervo.

El Principado prevé realizar obras sobre dos tramos de la vía que afectan al municipio de Candamo. La reivindicación vecinal y municipal plantea que el trazado se arregle en su totalidad, entre Grado y Avilés, petición esta que ha vuelto a recordar el ayuntamiento moscón hace solo unos días.