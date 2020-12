La obra del argayo de Candamo finalizará en unas dos semanas

En la zona del desprendimiento, los trabajadores se están centrando en la retirada de tierra para iniciar la cimentación sobre la que se construirá una escollera. Una solución técnica que permitirá, por los materiales empleados, la correcta filtración del agua. Una vez asegurado el terreno, se hará la reposición de la carretera. Unos trabajos que está ejecutando la empresa candamina “New Construction”, siguiendo las directrices marcadas por la viceconsejería de Infraestructuras, que encargó la obra de urgencia el mismo día en que se produjo el desprendimiento de tierras bajo uno de los carriles de la vía. El hundimiento se llevó la mitad de la calzada, en sentido a Grado, y arrastró gran cantidad de tierra en el prado contiguo.

Aunque en un primer momento se planteó el cierre de la carretera a la circulación, se mantiene abierta con un solo carril. No obstante, se producen pequeños cortes de minutos para favorecer el desarrollo con seguridad de los trabajos, que han sido señalizados a pie de carretera por los trabajadores.

El argayo se ha producido días después de la presentación del proyecto del presupuesto del Principado para 2021, que destinan 454.020 euros, precisamente, al tramo Grullos-La Peral (Illas), donde se localiza el desprendimiento. Las cuentas autonómicas también prevén otra partida de 100.000 euros para actuar al paso de la vía por el concejo de Illas, desde la localidad de La Peral a la zona de La Cruz.

La actuación ha sido muy reivindicada por la alcaldesa de Candamo, Natalia González, que ve fundamental esta vía, ya que atraviesa diversos puntos del municipio y lo comunica con otros limítrofes o próximos. El gobierno local también entiende básico que el proyecto que desarrolle el Principado incluya zonas de paso seguras para los vecinos, que actualmente tiene que ir por la carretera, sin arcenes, para cualquier actividad cotidiana.

Reclamación municipal

“Hay que tener en cuenta que esta vía discurre por poblaciones. Porque, por ejemplo, en Grullos, que es una zona urbana, hay aceras. Pero si subes a otros núcleos, como Ferreros o Ventosa, entre otros en la misma situación, la carretera va entre casas y es la única vía posible de comunicación de los vecinos para acceder al transporte público o para cualquier actividad. Esos tramos, y así lo trasladamos al Principado, deberían llevar, no voy a decir todo aceras, pero sí unos pasos peatonales, porque es extremadamente peligroso”, explica la Alcaldesa.

“Por poner un ejemplo, cuando una señora de Ferreros tiene que salir de su casa a coger el pan al panadero tiene que ir por la carretera y no tiene otra manera de ir. Y por eso es básico que, si no pueden ser aceras, hay opciones más económicas, sendas peatonales delimitadas, que pueden ir por las zonas en las que la vía atraviesa los pueblos. Y eso es lo que no sé si es proyecto contempla, pero es fundamental”, añade.