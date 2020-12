Ana González: “La exención de tasas es más ventajosa para los negocios que cualquier cuantía”

–¿Cómo lleva la recuperación?

–Estoy recuperándome de las secuelas, me han quedado una especie de lagunas. A veces, cuando quiero decir una palabra no me sale. Hay que tener mucha paciencia e ir poco a poco; la música y la lectura me ayudan.

–¿Cómo se encuentra la Alcaldesa?

–Amparo, bueno, de la enfermedad se va recuperando y de la fatídica pérdida de su esposo va poco a poco, pero con fuerza. La tristeza y el vacío son propios en estos casos, pero recibe centenares de mensajes al día que la están ayudando a reconfortarse para seguir adelante, el cariño es esencial para ello.

–¿Sabe cuándo volverá al Ayuntamiento?

–Depende de su recuperación, pero tiene pensado volver a principios del año próximo.

–¿La situación generada en el Consistorio ha lastrado la actividad municipal?

–No, en absoluto. Ahora mismo solo hay una persona en aislamiento y el Ayuntamiento ha trabajado al 100%, con una carencia del 98% del personal. Las áreas no se vieron afectadas porque la coordinación ayudó a seguir con el día a día. Funcionó todo y no quedó nada pendiente de realizar o gestionar gracias a la gran labor que hicieron todos los trabajadores.

–¿Qué medidas plantean para apoyar al comercio y hostelería?

–Vamos a hacer una modificación de ordenanzas para apoyar al comercio, la hostelería y, también, a pymes y autónomos. No se va a cobrar la tasa por ocupación de vía pública por la instalación de terrazas o el mercado. Además, se sustituirá la bonificación de agua, basura y alcantarillado por la exención, que se aplicará también en 2022.

–¿Habrá ayudas directas?

–No creemos que las ayudas individualizadas sean un buen método para apoyarles, pensamos que es mejor a través de la fiscalidad porque pensamos que es más ventajoso que cualquier cuantía que les podamos dar.

–¿Cómo plantean el presupuesto para 2021?

–Van a tener un gran peso el medio ambiente, las obras y servicios, y el área de deportes. El presupuesto superará al del año pasado, serán más de cuatro millones de euros y tenemos planteadas varias inversiones, como la mejora de las instalaciones deportivas de fútbol, el proyecto “Adopta el río” para recuperar la flora y fauna en Los Riegos, que se complete con educación en la concienciación y respeto por la naturaleza. O saneamientos y obras puntuales. Y también, el área de autocaravanas, que es una gran apuesta que propuso Conceyu Abiertu.

–¿Por qué?

–Tenemos que atraer el turismo y Noreña cuenta con todos los servicios para que puedan disfrutar. Vamos a darle más difusión al municipio porque el verano pasado funcionó muy bien. Noreña tiene un gran potencial turístico basado en la gastronomía, somos la capital gastronómica de Asturias, y por eso reforzamos también el mercado de los sábados. El vermú de Noreña es famoso y queremos darle movimiento. Este pasado sábado hubo un puesto nuevo y, según nos comenta, la experiencia fue muy positiva y vamos a seguir trabajando por hacer crecer el mercado.

–¿Ha aumentado la demanda de servicios sociales?

–A día de hoy los mantenemos como estábamos porque no hemos tenido un desbordamiento, aunque siempre te quedas con la espalda abierta por cómo vengan los próximos meses. Todo eso se irá viendo para acondicionar la situación a cómo se desarrolle el covid-19. Hemos podido cubrir todas las necesidades, como las ayudas de emergencia, y pronto vamos a sacar las bases de una línea para familias con menores a cargo, queremos adelantarlas antes de que llegue enero. Debemos ser solidarios con los más vulnerables.

–¿Con qué remanente cuentan y en qué lo usarán?

–Vamos a ver cómo queda al cierre del año, pero vamos a seguir trabajando con las mismas reglas de gasto y restricciones que había hasta ahora para evitar el endeudamiento porque a largo plazo tememos que pueda repercutir en los ciudadanos. Y lo que tenemos pensado es a lo largo del primer trimestre de 2021 ir viendo qué necesidades hay. Obviamente, queremos llevar a cabo nuestro programa, pero debemos dejar el remanente ahí por si se necesita. Una parte la destinaremos en acciones contra el covid-19 para la compra de EPI y todo lo necesario. Serán 39.0000 euros. Con el resto iremos viendo.

–Recientemente, IU denunció irregularidades en una obra en la chacinera de un exconcejal de Noreña, Francisco Javier Noval...

–A ese respecto es un procedimiento que tiene expediente abierto en el Ayuntamiento. Entiendo que la oposición tiene que fiscalizar lo que hace el gobierno, pero hay muchas formas de hacer las cosas. Llevan así desde que IPÑ está en el equipo de gobierno y en lugar de buscar el interés de la población buscan la política de la política. Lo único que pido a IU, que estuvo en el gobierno durante años, es que hemos visto situaciones con irregularidades en licencias de apertura sobre las que no han trabajado. Lo que está mal está mal, venga de quien venga. Si hay que sancionar se sanciona, se llame la empresa como se llame o se llame el autónomo como se llame.