Un vecino de la localidad de Oles, en Villaviciosa, denuncia la sustracción de dos perros que tenía en su finca, detrás de la iglesia, con más animales domésticos. Los canes sustraídos, de nombres “Franco” y “Chusa”, son un cachorro sin chip y una perra con dos años de edad. El afectado ha presentado una denuncia ante la Guardia Civil por su desaparición, asegurando que no han podido escaparse.

Según el relato que hizo el denunciante a los agentes, los dos perros estaban en una parcela donde tiene más animales. Sin embargo, entre el día 6 y el 7 de este mes desaparecieron del lugar. Entiende que no han podido huir por sí mismos, ya que no aparecieron las cadenas con las que estaban atados. En todo caso, no sospecha de nadie en concreto y pide que se indague sobre su desaparición, ya que tampoco tenía un seguro que le cubra la pérdida. Los hechos se están investigando.