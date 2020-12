Salud promete que la mitad de consultas serán presenciales en Lugones, afirman los vecinos

Un logro para los residentes del núcleo más poblado del concejo de Siero, que se quejaban de “desidia y mala atención” en el centro de salud. Entre ellos, situaciones de personas que, sostienen, no recibían cita y acabaron por ir al HUCA, donde sí les ingresaron al complicarse sus dolencias, siempre según la versión de los vecinos.

Precisamente, el trato recibido por parte del personal, “sin atender el teléfono y con malos modales y contestaciones” fue otro de los puntos que García puso sobre la mesa en el escrito remitido junto a las firmas a la consejería de Salud. “Sobre el tema de la atención telefónica me dijo que habían puesto una centralita y que, creían, que serviría para atajar el inconveniente”, subraya la portavoz vecinal.

Se llegaron a realizar cien llamadas sin que nadie cogiera el teléfono, dicen los afectados, que también denunciaron al Principado “faltas de respeto”. “Se nos ha dicho que ya han dado un toque al personal para cortarlo”, afirman los vecinos.

García se muestra, por tanto, satisfecha con el resultado de la movilización, que comenzó con una manifestación, seguida de la recogida de firmas y, ahora, de la reunión con el responsable autonómico. “Estoy muy agradecida por el trato que me ha dado y su respuesta. Además, me ha dado su contacto para informarle en caso de que las cosas no funcionen”, concluye.

Los problemas en el funcionamiento de los centros de salud han sido algo generalizado durante los últimos meses debido a la crisis sanitaria del covid-19. Sin embargo, en el caso de Lugones, las quejas venían de antes, con largas listas de espera de hasta quince días para una consulta.

El problema se agudizaba especialmente en verano, con las vacaciones del personal y la falta de sustituciones. De hecho, algunos partidos de la oposición, como el PP, llegaron a solicitar mejoras.

La llegada del covid-19 complicó aún más la situación, ocasionando una manifestación de más de un centenar de personas a la puerta del ambulatorio para tratar de hacerse oir y encontrar alguna solución a los problemas.