Grado abre expediente para investigar daños en dos paneras de más de dos siglos de antigüedad

“Toda actuación que degrade el patrimonio etnográfico de la villa nos parece muy preocupante”, señala escuetamente Ana Miranda, portavoz del equipo de gobierno, de Izquierda Unida (IU). Y lo cierto es que la actuación en ambas paneras ha generado descontento y enfado en diversos ámbitos de la sociedad moscona. Así lo señala el cronista oficial de Grado, Gustavo Adolfo Fernández, quien apunta que las tareas de mantenimiento podrían haberse excedido.

“El problema es que era un dolor ver cómo estaban pero después de la intervención están peor todavía”, afirma Fernández, quien ha investigado y estudiado los hórreos y paneras del concejo y que compendió el resultado de su trabajo en un libro.

Las paneras, ambas muy antiguas, son muy interesantes, entre otras cuestiones, por sus motivos decorativos o los sistemas de ventilación con los que cuenta una de ellas, la más antigua, de finales del siglo XVIII. “El motivo de la cruz cuadrada de ocho se ve sobre todo en Grado más que en el resto de Asturias”, detalla el cronista, quien ha tenido conocimiento de que ambas paneras, propiedad de una entidad bancaria y una empresa, se encuentran a la venta a través de internet.

Las edificaciones, singulares por sus elementos para ventilación de estancias y por su ornamentación, están protegidas por Patrimonio

Unos inmuebles que, por su antigüedad y características, están protegidas por Patrimonio con la figura más alta posible, la integral. Por lo tanto, cualquier labor que se haga sobre ellas tiene que tener el seguimiento de un arquitecto, disponer de un informe previo con fotografías y descripciones sobre su estado y elementos afectados, que ha de remitirse a Patrimonio, explica el arquitecto moscón, Abel Alonso.

Después, en los trabajos de mantenimiento que se realicen, es necesario emplear los mismos materiales con los que edificaron los inmuebles y no debe alterarse la estructura ni condiciones de las edificaciones para salvaguardar su estado original.

“Pero se hizo a las bravas, son inmuebles cuya estética es fruto de una función, en las que no hay nada accesorio, todos son necesarios y tienen un porqué, si quitas uno ya no funciona, se cae”, señala Alonso, quien añade, asimismo, que la panera que ha perdido el corredor ya no lo podrá recuperar debido al serrado de los trabes.

Tanto el arquitecto Abel Alonso como el cronista Gustavo Adolfo Fernández consideran que lo que se ha hecho sobre las paneras es una actuación dañina e irreparable sobre el patrimonio etnográfico de Grado.

Ambos alertan además de la necesidad de proteger este tipo de inmuebles para que no se pierda una parte fundamental del patrimonio y la cultura. “Está bien que se haya requerido el mantenimiento por la seguridad ciudadana, pero también está el deber del Ayuntamiento de asegurar un bien que está protegido”, concluye Alonso.