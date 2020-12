Tiñana no consigue llamar ni al enemigo

Claro, como la mayoría de los afectados no tienen forma de contactar con la operadora, les toca a los pocos que tienen móvil intentarlo. Uno de ellos es Enrique González, que calcula “haber hecho unos treinta intentos de contacto”. A estos se suman los de José González, dueño de un bar, que ha hecho “otras 10 o 12 llamadas”. Más de cuarenta y siempre con el mismo resultado, la respuesta automática que al cabo de un rato lleva a un operador: “Siempre nos contestan de últimas que están trabajando en ello”.

Inconveniente importante para los vecinos, incomunicados en sus domicilios. “Son gente mayor que no está para andar peleándose con los contestadores de ‘pulse 1 o 2’ de la compañía telefónica”, lamenta González.

El impacto va más allá de las incomodidades que genera en los residentes. También fastidia las opciones de hacer negocio. José González ya podría abrir su bar, pero tampoco le compensa: “Funciono con reservas telefónicas y así no las podría recibir”, se lamenta el hostelero.

El problema viene de los daños causados por el incendio de parte de una casa a la entrada de la localidad. Las llamas, además de dejar una persona herida, provocaron que los cables del tendido, que cuelgan desde los postes hasta los domicilios, se quemaran.

No todos los vecinos del núcleo están afectados, pero una buena cantidad no escucha siquiera el pitidito de la línea. En resumen, no consiguen llamar ni al enemigo, que, después de la demora en las reparaciones, es para ellos la compañía telefónica.

Desesperados con el panorama, exigen que se solvente la avería para poder tener otra vez línea en sus casas. Por el momento, solo se aprecian trabajos de limpieza en la parte trasera de la casa quemada, pero ni rastro todavía de intervención alguna en el cableado de la zona afectada.

Coinciden estos problemas con la extensión de la red de fibra óptica en el concejo. Casi todas las parroquias del municipio contarán con la red antes de que acabe 2021, incluida Tiñana, quedándose fuera solo algunos núcleos de diez parroquias.

Sin embargo, mientras el avance del internet de alta velocidad –muy demandado por los vecinos del que es el cuarto concejo de Asturias– está ya próximo, las dificultades para reparar una pequeña avería en la red telefónica parecen importantes.