Anes tiene la receta de la novela

Cuenta Suárez que lleva desde la tierna juventud escribiendo, “hace 20 años”, y que “no solía dejar que nadie lo leyera”. Ha publicado artículos, pero también se ha guardado poesías y relatos, hasta que, ahora, ha dejado de hacerlo: “Debe tener que ver con que uno se hace más mayor y le importa menos. Disfruto mucho viendo como a la gente le gusta lo que escribo”, resume.

El resultado de esa apertura al público es una novela “con mucho ritmo”, en la que se tratan temas variados que giran en torno a uno principal, la trata de personas: “Es un libro que tiene muchas referencias a muchos temas sobre los que investigué porque me interesaban. Incidentes marítimos, unas espadas japonesas antiguas, leyendas que me llamaban la atención”.

El conjunto es un encaje de relatos que hablan sobre estos asuntos, supeditados a la trama principal, que redactó hace ya once años. “Esta línea argumental la escribí hace tanto tiempo por alguna noticia que me escandalizó. Es un tema, el de la trata de personas, que sorprende que siga sucediendo hoy en día en nuestro país”, lamenta.

Aventuras

Con la fórmula clara logró el compuesto, un conjunto que está llamando la atención del público, y que ya casi ha agotado la primera edición del libro. “Está gustando y a mí me encanta escribir, porque me permite vivir aventuras en sitios y situaciones en las que no estaría en mi vida normal. Eres en parte un actor, imaginándote como hablarían los personajes de un cierto tipo”, celebra la novelista.

Esa pasión impregna cada una de las páginas de “De agua y acero”, disponible en librerías de Oviedo y Gijón, así como a través de una plataforma online. Viendo el resultado, Suárez ya piensa en lanzar una nueva remesa de ejemplares.

Además, la primera publicación no ha saciado el hambre de escribir de Suárez, que ya prepara una segunda novela: “La tengo casi acabada”, comenta. En esta ocasión trasladará al lector al antiguo Egipto, para vivir una aventura en clave histórica.

Y así pasan sus días, dedicándose a la profesión farmacéutica, que le entusiasma, pero también a la recopilación histórica y a imaginar lugares y hechos. Mundos en los que vive más allá de lo tangible.

Algo tiene Siero que está inspirando a muchos a animarse con la novela. Primero fue José María Montes y ahora Suárez. Desde luego, del concejo ya ha salido este año una buena dosis de lectura de calidad para las navidades. No es un remedio contra el covid-19, pero al menos, lo es contra el aburrimiento.