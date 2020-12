Siero bonificará las licencias de obra para adaptar locales a la normativa sanitaria

Para hacer efectiva la medida, será necesaria una modificación de la ordenanza municipal que rige este tipo de cuestiones. El cambio será uno de los principales puntos del día del pleno extraordinario previsto para el próximo miércoles.

Por otra parte, en esa sesión plenaria se tratará también la modificación urbanística que permita la construcción de los nuevos accesos a El Berrón. Asimismo, se abordará la aprobación de medidas para habilitar las ayudas a las familias numerosas que tengan hijos en las escuelas infantiles del concejo.

No obstante, la urgencia del pleno viene determinada por la exención fiscal que se pretende poner en marcha para los negocios, liberándolos del pago de tasas por la realización de obras. Según subrayan fuentes municipales, es un objetivo prioritario contribuir a paliar las cargas que ya de por sí tienen que asumir locales hosteleros, de restauración, comercio u otros establecimientos a causa de las imposiciones derivadas de la crisis sanitaria en cuanto a medidas de protección y seguridad.

En lo que respecta a las ayudas para las familias numerosas con niños en las escuelas infantiles de Siero, la corporación prevé aprobar que, a partir del tercer hijo escolarizado, haya ayudas autonómicas y una bonificación del 100 por ciento sobre los costes que conlleva la matrícula.

Compensación para la empresa de la zona azul por el parón del confinamiento

El Ayuntamiento de Siero indemnizará a la empresa concesionaria de la zona azul de estacionamiento por el tiempo que no funcionó durante el confinamiento. El Consistorio votará el miércoles en un pleno extraordinario la realización de un pago de 29.519 euros como compensación por este periodo de parón. En el texto que se votará en el pleno se refleja que la compañía solicita que se le paguen hasta 34.921 euros. Sin embargo, los cálculos de los técnicos municipales indican que lo adeudado solo llegaría a los 34.288. Además, sobre eso, consideran que deben descontarse 4.768 euros por los días en los que sí se prestó el servicio en los meses de marzo y mayo. De esta manera se obtiene la cantidad definitiva de 29.519 euros. La zona azul fue protagonista de una de las grandes polémicas del confinamiento. Durante los primeros días de encierro en los domicilios, los vecinos criticaron que siguiera activa, cuando no podían bajar a pagarla. Luego fue anulada y el problema dio un giro: la empresa concesionaria defendía que en otros concejos ya se había puesto a funcionar, mientras en Siero no. Ahora todo ha derivado en la indemnización que el gobierno municipal sí que está dispuesto a pagar a esta empresa, una de las afectadas por la pandemia.