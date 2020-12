Un Cardín maliayés para completar el árbol genealógico de un gaditano

“Llevo tres años haciendo el árbol genealógico de mi familia y cuando apareció el apellido ‘Cardín’, me pareció muy curioso y empecé a buscar en registros civiles y parroquias de Sevilla, donde nací. Nunca me habría imaginado que tenía raíces en el Asturias, porque ni mis padres ni mis abuelos me hablaron de ello, supongo que ni lo sabrían”, comenta Campos González.

Entre toda la documentación compilada encontró a Antonio Cardín Álvarez y, tras indagar sobre él, dio con otros recopilados por Antoine Massin. Las piezas entonces empezaron a encajar. “Me puse en contacto con el arzobispado de Oviedo y me mandaron la partida de nacimiento, que dice que se bautizo el 3 de octubre de 1772 en la parroquia de Santa María de Celada, siendo hijo de Francisco Cardín Alonso y Antonia Álvarez Alonso, naturales de Poreño. Sus abuelos paternos eran Toribio Cardín y Josefa Alonso y los maternos, Antonio Álvarez y Josefa Alonso”, detalla Campos.

El antepasado villaviciosino de este gaditano emigró muy joven de Poreño a Sevilla, como hidalgo, y en la capital andaluza trabajó para un terrateniente como sirviente. Luego se casó por poderes el 2 de julio de 1820 con Antonia Funez Berzoso, nacida en Ciudad Real en agosto de 1790. De este matrimonio nacieeron dos hijos, Luisa Aniceta y Manuel. Precisamente este Manuel es uno de los tatarabuelos de Campos González.

Este gaditano pudo investigar sobre su pasado asturiano gracias a la labor altruista de Antoine Massin, a quien está más que agradecido. “Si no llega a ser por él, me hubiese costado muchísimo saber sobre mis antepasados”, reconoce.

Campos González, tras constatar sus raíces asturianas, espera poder visitar la región en cuanto la situación lo permita y, por supuesto, conocer Poreño, la localidad de donde fue oriundo uno de sus antepasados. Ya había estado en varias ocasiones en Asturias, pero por otros motivos, y sin saber que tenía sangre de “la tierrina”.

Más parientes

“Tengo muchos amigos en Asturias porque practiqué tiro con arco unos cuantos años y allí hay muchos equipos que se dedican a eso, pero nunca estuve en Poreño. Estas semanas atrás estuve en contacto con una chica de Villaviciosa que se apellida Cardín y ya hablamos de que iría a visitar la zona y a conocerla, porque quizá seamos familia. Es un apellido poco común”, apunta.

La gran labor de Antoine Massin por recopilar datos sobre los vecinos del concejo ha hecho que un gaditano pueda poner nombre, apellidos y lugar de procedencia a uno de sus antepasados. El trabajo de este investigador de Bruselas quedó hace ya tiempo a disposición de todo aquel que quisiera consultarlo bajo la denominación “Padrones de Villaviciosa, de 1578 hasta 1871” en la web que él mismo creó en su momento (http://www.villaviciosaquienvivia.org/).

Por su labor, la asociación “Amigos del Paisaje de Villaviciosa-Cubera” otorgó le otorgó en octubre de 2004 un galardón y, en 2016, el Ayuntamiento maliayés realizó un acto de reconocimiento.