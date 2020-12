Los Reyes pasan consulta online

Así es que, dentro de la campaña de Reyes Magos organizada para estas navidades por MercaSiero, la plataforma de venta online del comercio local del municipio, facilitará a través de videollamadas personalizadas la conexión de Melchor, Gaspar y Baltasar con niños en situación de vulnerabilidad o necesidades especiales.

Conscientes de que debido a diferentes circunstancias hay pequeños que no pueden salir a la calle o participar en las actividades que se están promoviendo, MercaSiero quiere garantizar que ningún menor se quedará sin disfrutar de un día tan especial. El objetivo es facilitar medios tecnológicos si fuese necesario o formas de conexión que se adapten a sus circunstancias individuales. El único requisito para participar es que las familias o asociaciones que trabajen en estos ámbitos, se pongan en contacto con la organización por correo electrónico.

Además, los negocios de Lugones y La Pola adheridos a la plataforma, impulsada por las asociaciones Asecol y Comercio Local Siero, ya tienen instalados los buzones para depositar las cartas junto a un teléfono de contacto de una persona adulta para permitir que sus Majestades de Oriente contacten con los remitentes. La intención es realizar un sorteo de videollamadas entre las personas participantes.

Estas ideas agradan mucho a los establecimientos de la capital del concejo. Lo cuenta Blanca García, presidenta del colectivo, que en esta ocasión forma parte como comerciante a título individual, ya que la gestión la lleva MercaSiero. “Es una cosa que genera mucha ilusión, sería una pena que los niños no pudiesen disfrutar de estas fechas que para ellos son muy importantes”.

De cara a los negocios, también es una forma de dar vida al pueblo y visualizar sus ganas de hacer cosas. “Con estas iniciativas de MercaSiero se aprecia que no estamos parados, se está intentando dinamizar las localidades y a ver si esto anima a los vecinos a realizar sus compras en las tiendas de cercanía”.

Aunque no está vinculada a otras actividades, esta consulta online sirve como complemento a las pocas acciones que se van a poder llevar a cabo en el municipio, incluidas las recepciones de los Reyes previstas en Lugones y Pola de Siero. Los jóvenes que por sus circunstancias no puedan acudir a los actos físicos, no se quedarán sin transmitir sus peticiones e inquietudes a los tres magos, ellos entrarán en su casa por pantalla.