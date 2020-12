Estar muy cerca de quienes peor lo están pasando en esta crisis provocada por la pandemia, ese es el objetivo claro del Ayuntamiento de Llanera, en su apuesta firme por el comercio y la hostelería local. Este ha sido el propósito del alcalde, Gerardo Sanz, y esa es la línea en la que trabaja el Consistorio desde que el coronavirus se hizo presente en la vida de los ciudadanos. El Ayuntamiento entiende que “el comercio y la hostelería local han sido uno de los sectores más afectados por la crisis y por ello era necesario que de manera urgente, y como Administración más cercana al ciudadano, se promoviesen políticas de activación e impulso del comercio y la hostelería en nuestro municipio”.

El sector necesitaba una respuesta ágil y eficiente, y esa respuesta llegó en Llanera a través de diferentes programas que no sólo han supuesto una inyección económica directa para los negocios, sino que también se han traducido en exenciones fiscales y campañas online para fomentar la venta. “Re-activa Comercio hostelería”: Se trata de la iniciativa municipal promovida para paliar los devastadores efectos que la crisis del coronavirus ha tenido en la economía local. El programa “Re-Activa- Comercio-Hostelería Llanera” ha sido fundamental para ayudar al sector. La imposibilidad de poder hacer bonificaciones directas sobre las tasas municipales que más afectan a los comercios y la hostelería (basura, alcantarillado, abastecimiento…), por no existir ningún sustento legal impulsado desde el ámbito nacional, promovió la decisión de poner en marcha este novedoso programa, creando mecanismos que pudieran dar una repuesta ágil y eficaz ante las necesidades que iban surgiendo. “Re-Activa-Comercio- Hostelería” se ha convertido en soporte y apoyo para autónomos, microempresas y pequeñas empresas del sector del comercio y de la hostelería, que han visto notablemente mermados sus ingresos con la crisis del covid-19.

Entre las dos fases del programa, el Ayuntamiento ha concedido un total de 136.000 euros en subvenciones directas. Ayudas fiscales: Las iniciativas municipales para apoyar al sector no solo se han ceñido a la inyección económica, sino que el Ayuntamiento ha aplicado un paquete de medidas fiscales que, sin duda, han supuesto un importante desahogo para el pequeño comercio y la hostelería local. Así, se ha aprobado la exención de tasas de terrazas de hostelería durante todo el año 2020 y el próximo 2021. Además, se aprobó el aplazamiento del pago del recibo del agua, basura y saneamiento mientras durase el estado de alarma. Llanera Go Market: nuevo escaparate virtual para comercio y hostelería: La crisis del covid-19 abrió las puertas a una nueva forma de compraventa que algunos negocios locales no habían experimentado hasta el momento.

Las redes sociales, las plataformas de venta online y las páginas web jugaron un papel decisivo durante los meses de confinamiento y muchos negocios descubrieron ahí nuevas oportunidades que les permitieron “salvar” las ventas cuando se vieron obligados a echar el cierre. Durante el confinamiento el Ayuntamiento puso en marcha una Guía Rápida del Comercio de Llanera y un servicio de reparto de compras realizadas en comercios del concejo. Ahora, la apuesta municipal da un paso más con el nacimiento de Llanera Go Market, un “escaparate virtual” para dar a conocer los establecimientos y fomentar el consumo dentro de Llanera. En Llanera Go Market, cada comercio participante podrá gestionar de forma sencilla su espacio, su propio “escaparate”, actualizando su actividad, oferta e iniciativas. Llanera Go Market ofrecerá también información de interés general, y motivará el consumo en el municipio. El reto es reactivar la economía local acercando los productos y servicios de los comercios locales a la población. Este apoyo al comercio y la hostelería local incentivará también la distribución de productos donde la venta presencial no llega. Ayudas al estudio en tarjetas prepago para realizar compras en comercios del concejo: Este año, el abono de las ayudas municipales al estudio se ha hecho efectivo a través de una tarjeta bancaria prepago que se entrega al beneficiario, y que podrá utilizarse en todos los establecimientos adheridos al "Programa para la adquisición de productos y servicios en el comercio de Llanera”. Con la incorporación de esta novedad, el Ayuntamiento de Llanera busca seguir sumando medidas que ayuden al comercio local a paliar los efectos económicos tan devastadores que ha provocado la crisis del covid-19. Se trata de una nueva ayuda indirecta al comercio local, ya que el dinero concedido a través de esas becas revertirá en negocios del municipio.