Gerardo Sanz Pérez (Tuernes el Pequeño, 1975), vecino de Posada de Llanera, ingeniero informático, afiliado al PSOE desde los 17 años, es alcalde socialista de Llanera por segunda legislatura consecutiva. Sanz Pérez, que llegó a la Alcaldía encabezando un gobierno tripartito (PSOE, IU y Somos), que puso fin a la hegemonía del PP durante 20 años, tiene como prioridad poner el énfasis en los intereses vecinales, por encima de otras consideraciones. El alcalde de Llanera tiene en su haber la apertura del diálogo entre administraciones, consiguiendo importantes mejoras en infraestructuras, saneamiento y abastecimiento de agua. Esa capacidad de diálogo también ha sido importante para reconducir proyectos como la variante de Cayés o reclamar con contundencia ante la Administración la variante de Posada. Desde el inicio de la pandemia el alcalde de Llanera se ha marcado como objetivo estar cerca de los vecinos y establecer ayudas para los sectores más vulnerables.

–¿Cómo valora este año atípico que ha transcurrido desde el pasado mes de enero?

–Ha sido un año muy complejo que nos ha cambiado por completo la planificación que tenía nuestro equipo de Gobierno. Por primera vez teníamos el presupuesto activo el 1 de enero, pero todo esto nos ha obligado a bascular el trabajo y los objetivos hacia los ámbitos de los servicios sociales, el empleo y la educación y atender

las contingencias que iban surgiendo a diario. La contratación también ha estado parada unos cuantos meses. Eso ha motivado el estancamiento de una serie de obras presupuestadas en 2020 que rondaban los 1,1 millones para todo el periodo. Ahora estamos dejando terminadas las licitaciones a finales de año.

–Algo bueno habrá habido entre todo este marasmo.

–Por supuesto. Todo esto ha servido para constatar el clima de colaboración que existe entre todos los grupos políticos municipales. Desde el principio coordinamos en conjunto las medidas que nos iban llegando y eso nos permite no distraernos en lo superfluo y concentrarnos en lo prioritario. Nos sentimos respaldados y eso es importante porque, de otro modo, también corremos el riesgo de confundir a la ciudadanía con propuestas que por bonitas que sean no son posibles. Los ayuntamientos somos la Administración más cercana al ciudadano, y los que menos competencias tenemos. Nos llegan normas, de terrazas, de apertura y cierre de hostelería, que tiene que hacer cumplir la Policía Local sin saber ni a qué se refieren ni cómo se aplican, por eso se agradece tanto ese apoyo político que fue fundamental para sacar diferentes actuaciones pioneras en Asturias, utilizadas luego por otros ayuntamientos. Nuestro objetivo es que la ciudadanía salga reforzada de todo esto.

–¿Por ejemplo?

–Vimos enseguida que comercio y hostelería eran los grandes perjudicados y aunque no tenemos competencias en esos ámbitos nos dedicamos a ayudarlos en todo lo posible. El pasado 8 de abril pusimos las bases para reactivar ambos sectores. La primera fase fueron 38.000 euros para 96 comercios, a fin de echarles una mano en el pago de impuestos y tasas municipales. Tuvimos meses de incertidumbre jurídica. Decidimos sacar esta línea de subvenciones. Quisimos hacerlo de la manera más rápida. Nos habían sobrado unos 64.000 de los 100.000 euros iniciales y sacamos otra segunda fase sin cuantía fija para poder repartir todo. Para la segunda ola inyectamos más recursos hasta completar otros 100.000 euros. Lo firmamos el viernes, llegará a 109 establecimientos, con 950 euros para los que cerraron y 712 a los que bajaron ingresos. La hostelería se lleva 1.350 euros en subvenciones, la mayor cantidad puesta en marcha por un Ayuntamiento y seguramente superior a la del Principado.

–También han puesto en marcha líneas de apoyo al sector primario, ¿en qué consisten?

–Ha sido otro ejemplo de rapidez. La feria de San Isidro, el concurso de ganado y la feria ecológica son nuestros tres grandes eventos que no han podido celebrarse. Decidimos destinar esos presupuestos a ayudar a los ganaderos que no pudieron vender sus reses en la feria. A la vez, promovemos la economía circular. Los ganaderos van a gastar en los comercios de Llanera apuntados en el programa de compras del Ayuntamiento: almacenes de piensos, ferreterías, clínicas veterinarias. Van con su tarjeta y compran. También fuimos los primeros en detectar que era necesario actuar ante el cierre de las oficinas comarcales. Hicimos un reparto de más de 800 crotales a domicilio que resultó de gran utilidad.

–En unos meses ha hecho todo un máster en gestión de emergencia...

–Íbamos al día, al ritmo de los cambios en el BOPA y el BOE. También funcionó muy bien el teletrabajo y el personal municipal respondió al 100%. Las cosas importantes salieron todas adelante.

–¿Cómo afronta el nuevo año?

–Seguimos con la incertidumbre, posiblemente tanto 2021 como 2022 van a ser años complejos. Partimos de un Ayuntamiento saneado con deuda cero, con un remanente que pasará de 6 millones de euros y un presupuesto de 12,7 millones con 450.000 euros menos que también se dejarán de ingresar. Tenemos tres líneas prioritarias:

servicios sociales, empleo y educación. En servicios sociales hay que seguir manteniendo las ayudas de emergencia y la ayuda domicilio que hay que seguir prestando sobre todo en las zonas rurales. Destinamos a ello 600.000 euros anuales y unas 36.000 horas de trabajo por año. En educación contamos con un amplio catálogo de ayudas, además de inversiones y mantenimiento en los colegios. Desde 2015 vamos trabajando en ellos. Hemos asumido inversiones que le corresponderían al Principado. Cuando llegamos en 2015 había un gran déficit de mantenimiento y cada año hacemos mejoras. Vamos a hacer el parking en el colegio de Posada.

–¿Y en materia de empleo?

–Llanera siempre ha tratado de aprovechar las sinergias que nos proporcionan los polígonos y el parque tecnológico. Queremos que nuestros vecinos sean los primeros en tener opciones de empleo. También incrementamos los planes de empleo municipales. Llanera es el tercer municipio de Asturias en afilia taciones a la Seguridad Social, por delante de Avilés. También seguimos avanzando en reciclaje, medio ambiente, desbroces en la zona rural, donde llevamos 450 kilómetros realizados a pesar de haber estado parados. Tenemos que recortar de fiestas e inversiones. Tampoco hay certidumbre de que se vayan a realizar. Entra dentro de la lógica y de la necesidad.

–Además van a poder utilizar esos 6 millones de remanente...

–Eso nos permitirá hacer más inversiones en Llanera. Conseguimos dejar a cero la deuda Son los ahorros de nuestros vecinos y hay que mirar por ellos. Nos opusimos desde el principio a la propuesta del Gobierno central y esa idea peregrina de que los remanentes fuesen enviados a Madrid para que volviesen de nuevo. Han querido engañarnos. No hubo mayoría para aprobar aquella propuesta. Eso sí, debemos utilizarlo en 2021.

–¿Qué proyectos van a acometer con ese sobrante?

–Tenemos planes importantes de inversiones. Por un lado, 1,1 millones para obras pendientes de 2020. Los parques infantiles se renovarán, incluso teniendo en cuenta peticiones de los niños. De forma sorprendente nos han solicitado papeleras de reciclaje y carteles informativos con las normas de uso, a través del grupo de trabajo de “Ciudades amigas de la infancia”, iniciativa a la que pertenece Llanera.

–Usted se caracteriza por defender los intereses de Llanera, incluso por encima de su propio partido, el PSOE, que gobierna en Asturias.

–Me preocupa el planteamiento político que tiene el Gobierno del Principado para Llanera y de forma conjunta para Asturias. Llanera está en el centro de esa área metropolitana que de pronto se ha quedado fuera de debate. En cuestiones de saneamiento, por ejemplo, me gustaría saber qué planteamiento podemos tener con la parte occidental de nuestro municipio: San Cucao, Bonielles, Arlós... que no caen en la cuenca oportuna para beneficiarse del saneamiento que llega a La Corredoria. Habrá que hacer un plan en un ámbito supramunicipal, con Las Regueras o Illas. También nos gustaría saber qué plan hay para el desarrollo empresarial y económico de esta zona así como del transporte. Ahí están los polígonos y no sabemos que se está pensando para potenciarlos.

–¿Qué ocurre con esos miles de metros cuadrados de suelo industrial de los que el concejo no puede disponer?

–Hace más de quince años que Llanera tiene secuestrados más de dos millones de metros cuadrados de suelo industrial en La Morgal. No se soluciona porque no hay criterio

político. Cuando el Ayuntamiento aprobó las normas subsidiarias en el 2003 el Gobierno del Principado puso como condición que esas normas dejasen fuera a esos terrenos considerados estratégico para el desarrollo de Asturias. Llanera es hoy el sitio y el destino al que muchas empresas quieren venir y nos hace falta suelo para ampliar los polígonos. Si hace casi veinte años esa área se consideró estratégica ahora lógicamente también lo seguirá siendo en el área central de Asturias.

–¿Ha planteado el asunto en el Principado?

–Llevamos planteándolo desde que soy alcalde y me consta que mi antecesor también lo hizo. Nosotros no hemos dejado esa cuestión de lado en ningún momento. Mi predecesor también pidió que se levantase el veto a esos terrenos. Para mí es un secuestro. Si es estratégico debería haber ya una estrategia y la desconocemos.

–¿Por lo demás, como define las relaciones con el Ejecutivo que preside Adrián Barbón?

–Las relaciones con el Principado son fluidas. Levantamos el teléfono siempre que lo tenemos que hacer, otra cosa es que los intereses del Principado no coincidan con los del Ayuntamiento de Llanera. Yo tengo que defender los intereses de Llanera. El partido al que pertenezco gobierna en Asturias, pero yo me debo a mis vecinos. Hay un respeto institucional.

–Defina respeto institucional, por favor.

–Yo respeto que el Principado defienda los intereses del conjunto de los asturianos, pero ellos deben entender que también yo defienda los de Llanera desde la libertad que tengo para hacerlo. A veces esos intereses no son los mismos. Pasa en otras cuestiones como la variante de Cayés. En otras legislaturas se dieron pasos para llegar a buen puerto. Ahora parece que el Principado no quiere hacer la variante. Yo sigo en el mismo sitio.

–¿Algún desencuentro más?

–Tampoco muchos más en cuanto a cuestiones notables. Luego hay más cosas. Por ejemplo, quiero más inversiones en colegios. Había una obra pendiente para reparar la techumbre del colegio de Lugo. Algo que ya había visitado Vicente Álvarez Areces en su día, y hasta el 2019 no se hizo. Yo aquí estoy de paso y tengo la libertad de dar mi opinión. Ya sé que no es lo habitual, pero así lo he hecho siempre y no voy a cambiar ahora. En Llanera tenemos 24.000 afiliados a la Seguridad Social. Pienso que es un dato lo suficientemente importante para que a este concejo se le tenga en cuenta en el conjunto de Asturias.

–Un concejo como Llanera, con esa doble vertiente rural y urbana... ¿Debería tener más peso específico en el conjunto de Asturias?

–No es cuestión de entendimiento, es política. Llanera debería tener mucho peso en Asturias pero los déficits que tenemos en el

ámbito autonómico no son de ahora. Estas situaciones llevan arrastrándose desde hace años. La variante de Cayés lleva más de 20 años esperando, la de Posada lo mismo.

–¿Cuál es la situación del polígono de Silvota?

–En el año 2009 el Principado se comprometió a invertir en la realización de los viales a cambio de que el Ayuntamiento recepcionase el polígono. Aún están pendientes de hacer. Hablamos de una de las principales infraestructuras industriales y empresariales de Asturias.

–Ocupaciones no le faltan...

–Este es nuestro día a día, por un lado, nos ocupamos de la gestión municipal, como es lógico, y por otro de tratar con las administraciones superiores que tienen competencias que nos afectan.