Carmen Cuervo, todo por la música

La joven, de 21 años de edad, es una enamorada de la música, un palo artístico con el que intenta mejorar su voz de forma totalmente autodidacta. Su periplo en este mundo empezó hace tres años, cuando viajó para mejorar su nivel de inglés a la ciudad de Brighton, en el sur de Inglaterra.

Allí, una amiga le enseñó a tocar los acordes en una guitarra que había en la casa donde residían. Y, desde entonces, la música forma parte intrínseca de su vida. “Puedo pasar varios días sin tocar la guitarra, pero cuando la cojo, es mi vía de escape, me relaja muchísimo”, señala la joven.

“Cantar, no paro, canto en el coche, en la ducha, donde pueda”, añade Cuervo. La idea de presentarse al concurso auspiciado por la Asociación Gitana de Gijón partió también de sus amistades, quienes la animaron a presentar un videoclip en la categoría de baladas. “Me puse un día a componer la canción y, cuando llevaba la mitad, paré y pensé que no lo conseguiría, pero al día siguiente ya me salió entera”, rememora la joven.

En cuanto a la grabación del videoclip, Carmen Cuervo usó como espacio tanto su casa en El Valle como las vías del tren que existen cerca de donde reside, unos escenarios que ella ya había imaginado cuando componía. “Mientras componía la canción, me iba imaginando dónde grabaría esa parte del videoclip, y al final quedó chulo”, apunta. “Mi novio me ayudó a editarlo, porque yo de eso no entiendo nada”, reconoce.

La música es una afición para la joven asturiana, que está inmersa en sus estudios universitarios, pero tampoco quiere dejarla de lado. Precisamente hace ahora tres años, con los ahorros que tenía, compró su primera guitarra. “Solo tenía 90 euros y compré la mejor guitarra que pude con ese dinero”, recuerda.

Este año, por su cumpleaños, le regalaron otra guitarra, para que siga perfeccionando su faceta musical y no descarta aprovechar las vacaciones de verano y otros momentos de descanso estudiantil para apuntarse a cursos para mejorar sus conocimientos sobre ese instrumento. Por ahora, hace uso de tutoriales que ofrece internet. “Voy aprendiendo a tocar diferentes acordes con vídeos de Youtube y, para componer, uso bases que hay por internet”, confiesa. Cuervo compagina a la perfección sus estudios universitarios con su faceta como cantante amateur. A pesar de que lo considera un mero hobbie, tampoco quiere descuidarlo porque “nunca se sabe lo que te depara el futuro”. De momento, se ha alzado con el segundo premio en un concurso de baladas. Su futuro queda aún por escribir o, más bien, por componer.