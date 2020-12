Los ganaderos de Carreño podrán obtener los crotales para sus reses a partir del próximo mes de enero sin moverse del concejo. El Ayuntamiento está formando a dos funcionarios de la Oficina Técnica municipal para poder agilizar este trámite que resulta indispensable para los dueños del ganado a la hora de poder vender sus ejemplares en tiempo y forma y no perder dinero por la demora de los trámites administrativos.

Este año, los profesionales del sector de Carreño tuvieron pérdidas económicas debido a que no pudieron certificar sus reses a causa de las restricciones a la movilidad impuestas por la situación sanitaria. “Estos meses, los ganaderos tuvieron problemas por el cierre perimetral de Gijón y la saturación de la oficina comarcal de Luanco”, comenta la Alcaldesa, Amelia Fernández.

El Ayuntamiento, para poder disponer de este servicio, firmó un convenio con la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial para tener acceso al sistema en el que se dan de alta y de baja a los animales, y se autorizan los crotales. “Esto garantizará no tener muchos animales inmovilizados. Los ganaderos estaban un poco asfixiados porque al no poder ponerles los crotales, no los podían vender ni poner en circulación y cuanto más tiempo lo tenían, más coste tuvieron que asumir por mantenerlos”, explica Fernández.

Las previsiones de la Alcaldesa pasan porque en enero ya puedan dar de alta a los terneros desde el Ayuntamiento de Carreño y, más adelante, también estén capacitados para dar bajas e incluso el cambio de libretas para los ganaderos que vendan sus reses para seguir en recría. “Se trata de acercar los servicios a Carreño porque para los ganaderos del concejo es más fácil y rápido venir al Ayuntamiento que ir a Gijón o a Luanco”, añade Fernández.

La puesta en marcha de este servicio también supondrá ventajas para otros departamentos municipales, como la Policía Local. Y es que, al estar el ganado identificado, en el caso de que aparezcan animales errantes en vías públicas, sería más fácil saber de qué explotación proceden gracias a los lectores de identificación de animales de los que dispone el cuerpo armado municipal.