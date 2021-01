El Ayuntamiento de Siero consiguió ejecutar la inmensa mayoría de la inversión prevista en los presupuestos municipales del año. Pese a la situación de pandemia, solo una obra quedó sin impulsarse, tal y como explicó ayer el alcalde, Ángel García. Además, se trató de un proyecto para el desarrollo de una zona de “parkour” –disciplina física que consiste en saltos y acrobacias diversas en áreas urbanas–, que se consideró inadecuado dada la situación de crisis sanitaria. A ello habría que añadir la construcción de la escuela infantil de la Pola, aplazada a 2021.

En total se ha ejecutado en el municipio una inversión de 5.187.443 euros, que han servido para costear 117 actuaciones. A este respecto, García hizo dos puntualizaciones. La primera destacar que del gran número de iniciativas previstas, solo se hubiese descartado una y haya sido por propia decisión. La segunda cuestión en la que incidió fue acerca del reparto de los fondos: “Un 40 por ciento se ha destinado a proyectos en zonas no urbanas”. Es decir, que se ha dedicado a iniciativas en las zonas rurales del municipio.

Ha habido algunas obras de calado en los núcleos urbanos, como la reordenación de la calle Santa Isabel, de Lugones. Pero lo cierto es que se han destinado cuantiosas sumas al desarrollo de numerosos proyectos de saneamiento o planes de mejora de caminos en diversas zonas rurales del municipio, algunas ya ejecutadas y otras en marcha.

Una de las grandes inversiones realizadas y que no estaba prevista inicialmente en los presupuestos fue la renovación de la instalación eléctrica del colegio Celestino Montoto. Sin embargo, al no ejecutarla el Principado, como había prometido, e incendiarse el cuadro eléctrico en plena jornada escolar, no hubo más remedio que hacerla de urgencia y que el Ayuntamiento se viera obligado a asumirla.

Precisamente, en lo educativo, se centra la otra inversión que estaba prevista y finalmente se aplazó, la nueva escuela infantil de la Pola, cuyos fondos se dedicaron entonces a concluir el proyecto de la calle Santa Isabel.

El Alcalde manifestó su esperanza de que en 2021 mejore la situación en lo que respecta a la crisis sanitaria y, por tanto, pueda ponerse fin a las restricciones de todo tipo que ha traído la pandemia. El regidor confió en que el Ayuntamiento pueda seguir trabajando este año para seguir favoreciendo el desarrollo y crecimiento económico del municipio.