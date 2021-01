Peyroux publica “A quien conmigo va”, obra que “recupera el tiempo pasado”

“Es necesario darle al mundo y, sobre todo, a las generaciones venideras otra dimensión por las sendas de la verdad y de la honradez dejando un amplio campo para la utopía y los sueños”, escribe Peyroux a modo de una especie de prólogo que titula “Amicitia” y que remite a “Laelius de amicitia”, un tratado filosófico sobre la amistad escrito por Marco Tulio Ciceron. Es precisamente la amistad, la relación con tantas personas que ha encontrado a lo largo de la vida, otro de los hilos conductores del compendio de artículos que se reproducen en la obra, muchos publicados a lo largo de los años en LA NUEVA ESPAÑA, donde es colaborador desde hace décadas.

Para el autor, este trabajo, que se distribuye en la librería Maribel, en la calle Gil de Jaz, de Oviedo, significa “recuperar el tiempo perdido, más bien el tiempo pasado, y hacer valer las grandes cualidades de la mucha gente con la que me encontrado”. “Hay en él, al menos, 250 personajes”, explica Peyroux, que, entre otras vivencias, hace constar en la obra la huella que en él han dejado sus viajes por diversas zonas del mundo, entre otras, “Francia, Haití, en busca del trabajo hacia los demás, como cooperante de Mensajeros de la Paz, y también el Sáhara”.

“Marché muy joven, iba a cumplir 18 años, cuando me fui a la vendimia francesa por conocer otros países. Sabía que Teverga, que es mi pueblo amado, me quedaba un poco corto por los horizontes que yo tenía. Y en todo este tiempo de viajes y vivencias he podido ver las desgracias, las miserias del ser humano, y he aprendido de centenares de hombres y mujeres que jalonaron mi vida. He aprendido mucho de ellos y les estoy muy agradecido. He conocido grandes personas de diferentes estatus, desde generales hasta grandes escritores pasando por la gente más humilde. Y he tenido la desgracia de ver morir en mis brazos a un niño haitiano”, cuenta Peyroux.

Su nueva obra compendia experiencias y reflexiones y, añade el autor, “rescata los valores más profundos del ser humano, ya tal y como nos los mostraban en el Renacimiento y los ilustrados y enciclopedistas franceses, el respeto, la tolerancia, la libertad y la solidaridad perdida”. Una solidaridad que siempre existió “en los pueblos que tanto he luchado por salvaguardar, con ese espíritu rural de aquellas gentes que se ayudaban unas a otras y que tal vez se ha escapado”, lamenta.

Su trabajo propone “mirar hacia los lados, mirar para atrás, para ver la cantidad de gente marginada que, por desgracia, se nos queda por el camino”. “Tras la solidaridad está la paz perpetua frente a la violencia y, sobre todo, está el don de la palabra. Como dicen los chinos, si tenemos dos oídos y una boca, escuchemos dos veces y hablemos una. Hay que escuchar mucho a la gente”, recomienda el escritor.