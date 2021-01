Siero hace escuela sobre la manzana

La posible extinción del manzano en un horizonte de tres décadas por falta de insectos que polinicen es otro de los temas que trata. “Sería un desastre mundial, pero una catástrofe para Asturias, por economía y tradición”, señala.

Riestra le da un gran valor a la manzana asturiana. Apunta a que contamos “con variedades de calidad reconocida internacionalmente”. Sin embargo, el hecho de que “un año haya muy poca y se tenga que ir a comprar a Francia o República Checa y al año siguiente haya tanta que se tiene que tirar, es un desastre para el sector”.

A su juicio se pierde negocio y también calidad, por lo que el futuro del gremio sidrero pasa por ajustar la vecería. “El problema es que mucha gente tiene pequeñas pumaradas heredadas y no tiene conocimiento para mantenerlas y hacer lo necesario para ajustar el ciclo de la cosecha”.

“Nociones sencillas”

Entiende el autor que, hasta ahora, “las publicaciones que transmitían conocimientos de este tipo eran muy precisas, pero demasiado científicas y difíciles de comprender”. Por eso, con la suya, busca acercar esas nociones de manera sencilla a los que tienen terrenos con manzanos.

Pero el libro no es únicamente un manual, sino que aborda una serie de problemáticas sobre las que este miembro del club sierense de amigos de la manzana expone sus argumentos. “Una de las dudas que planteo es si realmente somos autosuficientes en producción de manzana para hacer sidra. Hasta que no se ajuste la cosecha no lo sabremos, pero pienso que necesitaríamos más pumaradas”.

Factores como la enorme concentración –un 85 por ciento de las manzanas se cultivan en el centro de la región– o la falta de grandes extensiones de cultivo, condicionan mucho la rentabilidad. Riestra aboga por una vuelta a la vida rural incrementando los cultivos. Defiende que “tiene muchas posibilidades” y que, con la pandemia, “a mucha gente no le quedará otra opción”.

Eso sí, las amenazas a ese estilo de vida yo no pasan solo por el despoblamiento y el abandono de las tradiciones. Según una serie de estudios recientes, que saca a colación en su publicación, especies como el manzano corren el riesgo de desaparecer “en cuestión de 30 años”. Lo justifica Riestra en un informe sobre la polinización de la Universidad de Oviedo y el Serida, en el que se concluye que los insectos son responsables del 95 por ciento de la fecundación de este árbol. Esto, unido al análisis encargado por la ONU sobre las consecuencias del cambio climático, en el que se refleja un importante descenso en el número de insectos, dispara las alarmas.

Todas estas cuestiones analiza una publicación, disponible en librerías de Nava, el Museo de la sidra y en plataformas digitales.