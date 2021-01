Los padres del colegio Montoto, “hartos” del silencio de Educación a sus demandas

La modificación en los horarios de entrada es importante para los progenitores. Los padres y madres explican que el sistema empleado en lo que va de curso dividía a los 500 alumnos en cuatro grupos. El primero accedía a las aulas a las nueve en punto de la mañana y el resto iban haciendo lo propio con 15 minutos de diferencia, hasta completar la operación a las diez menos cuarto

“A Educación le parece ahora que esto no es posible, que no puede haber gente entrando a las diez menos cuarto”, lamentaban hace unos días los responsables de la Asociación de Padres y Madres (AMPA). En su lugar, les plantean la entrada entre las nueve menos diez y en punto, “frustrando el sistema que se había implantado, que funcionaba bien y al que ya nos habíamos adaptado”.

Este cambio tiene varias consecuencias. Por un lado, que los alumnos del Montoto acceden al colegio a la vez que lo hacen los del anexo Instituto Hermanos Arregui y los de la escuela infantil, también situada en el Celestino Montoto. Eso supone que “unos 1.000 niños, más los padres, coincidan en un espacio de diez minutos en la zona”.

Además, los progenitores tuvieron que hacer cambios en su jornada laboral para poder adaptarse al sistema implantado por la dirección del centro. Por eso, vista la situación, recogieron firmas y protestaron, pero, por el momento, solo han obtenido el silencio por respuesta.

Los progenitores del IES Astures claman por la presencialidad y anuncian nuevas protestas

El descontento por la gestión de la educación en Siero se extiende también a Lugones. Allí, los padres y madres del AMPA continúan esperando que se les dé la opción de recuperar las clases presenciales, que la pandemia les negó, al no haber espacio suficiente en el centro. Sin embargo, vistos los ofrecimientos de espacios municipales para alojar las clases que no se pueden hacer en el Astures y la negativa de la Consejería de Educación, el colectivo de progenitores planea movilizaciones en asociación con otros institutos que están en la misma situación. De fondo está que tanto los jóvenes como sus padres consideran que sufren un agravio en comparación con el resto de los alumnos asturianos. Entienden que los que sí están pudiendo acudir al centro de manera física “tienen mejores opciones de cara a la prueba de selectividad”. Por tanto, su intención es seguir protestando hasta que consigan revertir el problema, que vienen arrastrando desde principios de curso, pero que se vieron venir “antes de que empezara”. Fue entonces, tal y como reveló este periódico, cuando la dirección del Astures envió una carta a los padres en la que les avisaba de que no había espacio suficiente para cumplir la normativa. Aunque el AMPA pidió al Ayuntamiento espacios que el Consistorio estaba dispuesto a cederle para las clases, Educación optó por la semipresencialidad.