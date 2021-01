El desarrollo de Bobes y la reordenación de la Pola y Lugones, grandes retos de Siero en 2021

Para la reordenación de Lugones hay dos planes en marcha. Se trata de las obras previstas en las avenida de Viella y en la zona de Les Bellotines. Está además sobre la mesa una actuación para mejorar la comunicación de la Pola y El Berrón, localidades que quedarían más “unidas” a través de una actuación que implica al desarrollo del proyecto para remodelar la glorieta de Ullaga y todo el sistema de accesos a la capital del concejo.

Los cambios que están por venir en Lugones sin muchos. Ya se ha ejecutado la reforma de la calle Santa Isabel, pero en el primer trimestre de este año se espera poder iniciar la remodelación de la avenida Viella, a la entrada del núcleo urbano. Una obra de larga duración que se ejecutará con fondos europeos y que hará posible un acceso a la localidad lugonense con más espacio para peatones, con carriles bici y zonas verdes y mobiliario urbano que cambiarán por completo su fisonomía actual.

También en Lugones está prevista para 2021 la remodelación de la avenida Les Bellotines, una intervención que generará la posibilidad de suelo para el desarrollo de un área comercial en la zona, para la que, según fuentes municipales, ya hay interés para inversiones importantes.

Compactar la capital

La Pola cuenta también ya con la planificación de la que será obra más importante en la capital en el mandato, en palabras del regidor, Ángel García. No por su cuantía, que supera el millón de euros, sino por la relevancia de sus efectos. No solo mejorará el sistema de accesos –entradas y salidas– a la localidad, sino que acabará con una barrera histórica, la que supone la carretera nacional que separa en dos partes el núcleo urbano poleso de la zona de La Isla. Los trabajos se acometerán este 2021 y no en dos anualidades como estaba previsto inicialmente.

Los proyectos más relevantes Un millón de metros de suelo industrial. El polígono de Bobes cuenta con más de un millón de metros de suelo. Está en comercialización la primera fase, con 300.000 metros ya urbanizados y con interés para ocupar más de la mitad de esa superficie. No obstante, la operación que daría el espaldarazo definitivo al área será la implantación de la multinacional Amazon, que quiere ocupar 200.000 metros en la segunda fase y generaría más de un millar de empleos.

Muchas obras y decisiones aún pendientes en centros educativos

Los centros educativos del concejo de Siero tienen sobre la mesa este año un buen puñado de reclamaciones. Por un lado, continúan las protestas del colegio poleso Celestino Montoto, en el que la comunidad educativa quiere mantener su horario escalonado de entrada a las aulas, frente al criterio del Principado, que quiere modificarlo. Por otro, están las peticiones de los padres del IES Astures, de Lugones, que exigen que sus hijos vuelvan a las clases íntegramente presenciales, situación rechazada por las autoridades autonómicas, que entienden que el centro no cuenta con espacio suficiente para mantener la distancia de seguridad necesaria. Tampoco se ha resuelto aún el problema con las instalaciones eléctricas de al menos siete centros educativos del municipio. Por el momento, los presupuestos del Principado incluyen partidas para tres colegios sierenses. Para el de La Ería (Lugones) y el de Hermanos Arregui (Pola de Siero), que están pendientes de una intervención que subsane los problemas de su sistema eléctrico. La tercera va destinada al Celestino Montoto, que requiere de mejoras importantes en los aseos.

La apuesta del saneamiento se amplía a Tiñana, Granda y Anes

El Ayuntamiento de Siero está realizando un importante esfuerzo en materia de saneamiento en el municipio. Lo inició el pasado mandato y prosigue en en el actual. Aunque se avanza a buen ritmo en la cobertura de las necesidades, aún hay varias parroquias que cuentan con puntos a los que no ha llegado este servicio, entre ellos Tiñana, Granda y Anes. Los presupuestos municipales para 2021 contemplan obras para llevar la red a varios núcleos de estas zonas que aún siguen tirando de pozos negros y otros remedios arcaicos. Según las cuentas, se emplearán 260.000 euros para que el saneamiento llegue a Pañeda, en Anes, una parroquia que carecía por completo de este servicio. También están previstos otros 494.085 euros –divididos en dos años– para que se ejecuten los trabajos necesarios en Llames (Granda). La otra zona que tendrá inversión es la parroquia de Tiñana: la partida prevista es incluso mayor, de 611.432 euros. Con eso, en principio, se cerrará el capítulo relativo a las infraestructuras en materia de saneamiento.

El anhelo de tranquilidad en la Policía Local

El principal elemento desestabilizador para el gobierno local durante 2020 ha sido el conflicto con la Policía local y los enfrentamientos entre sindicatos. Un problema que permanecía soterrado desde hace una década, pero que se complicó con las reivindicaciones de un grupo mayoritario de agentes y la denuncia de los responsables municipales sobre supuestas irregularidades. Ahora, la situación se ha enfriado y parece más tranquila.