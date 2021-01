La parroquia de Viella-La Fresneda tira de la población de Siero. El municipio cerró 2020 con 51.891 habitantes, lo que supone 190 vecinos más que en 2019. Un dato que sube como la espuma gracias a la llegada de nuevos pobladores a las dos localidades, con el mayor crecimiento del concejo, ya que aportan 116 nuevos empadronamientos. El aumento poblacional satisface al alcalde, Ángel García “Cepi” (PSOE), quien achaca los buenos datos al desarrollo industrial y empresarial del concejo en relación a la generación de empleo y, también, por su dotación de servicios públicos y una presión fiscal “razonable”.

“Hay una estrategia detrás y el hecho de aumentar la población es muestra de que está dando buen resultado, hay distintas líneas de trabajo y medidas que tomar y una de ellas, quizá la más importante, es la generación de empleo y riqueza, porque la gente suele ir a vivir no solamente donde esté a gusto sino donde tenga trabajo, actividad y prosperidad”, apunta García.

Y el municipio quiere continuar la tendencia de crecimiento en un contexto general en Asturias a la baja. Por ello, el Alcalde apunta a la necesidad de que el Ayuntamiento sea flexible, ágil y proactivo en la búsqueda y consolidación de la inversión en el municipio. Y ahí el polígono de Bobes es un elemento “clave”, ligado a la generación de empleo, que puede atraer nuevos vecinos. De hecho, el equipo de gobierno reactivará a lo largo del primer trimestre los contactos para atraer empresas al área, cuyo proceso se paralizó a raíz de la pandemia del covid-19.

“Si conseguimos llenar Bobes no tengo la menor duda de que hará un efecto de arrastre en el incremento de población del municipio pero tiene que ir también ligado a que tenga el atractivo suficiente para que la gente no solamente tenga trabajo si no que quiera vivir allí”, considera García. En ese sentido, destacó los servicios públicos y comunicaciones como pilares para el asentamiento de población. “No queremos tener población porque sí, es un objetivo de prosperidad porque no podemos mantener colegios, centros de salud o carreteras si no hay ciudadanos”.

Y, al detalle, la parroquia que más vecinos aglutina es Lugones con 13.213 habitantes seguida por los 12.764 de la Pola, la capital del concejo, y los 5.696 que suman Viella y La Fresneda. Y todo parece indicar que, ésta última, seguirá liderando el crecimiento poblacional en los próximos años. La urbanización se amplía hacia la zona norte, cerca del campo de golf, y se están construyendo varias promociones de viviendas y casas unifamiliares.

Además, según la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (Sadei), el 36,5 por ciento de los vecinos del concejo procede de fuera del municipio, principalmente de otros concejos de Asturias.