El alcalde de Siero, Ángel García “Cepi” (PSOE), se comprometió ayer a solucionar temporalmente los problemas de transporte escolar en la zona de Muncó y La Collada (Siero) surgidos al inicio del segundo trimestre debido a un argayo que obligó, en la pasada festividad de Reyes a cortar un tramo de la carretera AS-377 (Pola de Siero-Gijón). El pasado viernes, el autobús no recogió a los niños ni recibieron aviso previo aviso de su cancelación por parte de la Consejería de Educación.

Según las familias, el regidor hablará hoy con la titular de Educación, Carmen Suárez, en aras de buscar una solución. No obstante, García explicó a los afectados que el Ayuntamiento, como alternativa, les ofrece el servicio de transporte escolar mediante un taxi de 7 plazas durante un mes. “Tiempo para que la Consejería lo solucione o la carretera esté arreglada”, señala Ángela Fano, una de las madres de alumnos.

El taxi realizará el mismo recorrido que el transporte escolar, por Muñó y Noreña hacia la Pola, donde se encuentran los centros educativos a los que están adscritos los menores. Un descanso para las familias, que el pasado viernes, se sorprendieron esperando en la parada un autobús que no llegó. Reclaman una solución ya que hay familias que o no disponen de vehículo o no pueden llevar a los niños debido a sus horarios laborales.