La tortuga más longeva: “Tortu” cumple 43 años convertida en la "reina de la casa"

“Tortu”, como fue bautizada la mascota, se ha convertido en la pasión de Pili y de su marido, de los que recibe toda clase de mimos. “Es la reina de la casa”, subraya su dueña.

“La tenemos en una pecera amplia con una zona de abundante agua donde puede nadar y bucear, y otra zona con piedras para secarse y tomar el sol al lado de la ventana. Le cambiamos el agua cada día, ahora en invierno se la ponemos templada para que se mantenga cómoda, sana y saludable. Como ser vivo hay que darle los mejores cuidados”, explica Pili, que siente adoración por su inseparable tortuga, que ha batido ya todo un récord de longevidad.

“La tratamos como oro en paño. Los últimos inviernos ya no se queda aletargada, pero tampoco come desde octubre hasta mayo. Cuando empieza a tener ganas de comer comienza a mover las patas y la cabeza y se pone inquieta. Creo que hasta nos conoce cuando le llevo la comida, si le hablo empieza a caminar y viene hacia mí; no me extraña, después de tantos años haciéndonos compañía mutua”, asegura Pili, quien destaca que ofrece a “Tortu” las mejores condiciones de vida animal y le da todo su cariño.

Una debilidad por “Tortu” que Pilar comparte con sus otras aficiones, tejer a dos agujas, hacer punto de cruz, patchwork o pintar cojines, entre otras manualidades. Pero su mayor pasión no deja de ser la exótica mascota. “Creo que va a vivir más que nosotros”, dice. Y hace una reflexión mientras acaricia su mascota en su 43.º aniversario: “Lo que no comprendo es cómo algunas personas pueden abandonar a sus animales de compañía. A veces podemos resultar más salvajes que ellos”.

Las tortugas son uno de los reptiles más antiguos del planeta, según registros fósiles que confirman su existencia ya en el Jurásico. Con más de 300 especies conocidas en todos los continentes, es uno de los animales con más esperanza de vida, pues hay ejemplares que pueden incluso superar los 100 años.