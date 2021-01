Los 25 concejales de Siero cuestan a los vecinos una media de 1.481 euros al día

El alcalde, Ángel García, fue el representante municipal sierense que más ingresó el año pasado, 53.039 euros brutos (38.480 netos). El sueldo del regidor es similar, por ejemplo, al de los ocho concejales liberados del Ayuntamiento de Oviedo (el alcalde de la capital solo cobra dietas), y más bajo que el de otros dirigentes de los grandes concejos asturianos, como Gijón y Avilés.

El resto de la Corporación se divide muy claramente entre los que gozan de una liberación y los que no. En el primer grupo se encuentra Javier Rodríguez Morán, teniente de alcalde hasta hace pocos meses y presidente de la Agrupación Socialista Local, que recibió el año pasado 37.458 euros brutos, lo que restando los impuestos queda en 28.239 euros.

El siguiente en el ranking por ingresos es el sustituto de Rodríguez Morán en el cargo de primer teniente de alcalde, Alberto Pajares, quien percibió un bruto de 36.810 euros el pasado año. Eliminando las retenciones por el IRPF, el actual “número dos” del Ayuntamiento obtuvo 27.586 euros.

A partir de ahí, cuatro ediles empataron en ingresos brutos. Los socialistas Aida Nuño, Susana Madera y Natividad Álvarez –todos con concejalías a su cargo–, ingresaron durante el ejercicio anterior 36.719 euros brutos, lo que una vez aplicados los impuestos correspondientes se queda en algo más de 27.000 euros, dependiendo de cada caso. También el portavoz de Foro, asimismo liberado, Eduardo Martínez Llosa, tuvo la misma asignación, 36.719 euros brutos. Detrás queda Alejandro Villa, concejal de Medio Rural, que dispone de una media liberación. Esta circunstancia le reportó 18.360 euros brutos anuales que, en líquido, disminuyen hasta los 15.707 euros.

A partir de ahí, las cantidades bajan aún más, ya que el resto de miembros de la Corporación no gozan de liberación alguna y solo perciben dietas por su asistencia a plenos, sesiones de junta de gobierno y comisiones. Entre estos figura con 13.100 euros brutos, Alejandra Cuadriello, portavoz de la Plataforma Vecinal de La Fresneda. Restando los impuestos, esta cantidad quedó en 11.805 euros.

Con 13.075 euros se quedó el concejal socialista de Deportes, el exatleta Jesús Abad. Una vez deducidas las retenciones, la suma se quedó en 9.790 euros. Le sigue en el listado otra edil del Gobierno del PSOE, Ana Rosa Nosti, que percibió 12.925 euros brutos, y 12.507 netos.

Con 11.825 euros brutos también se quedó otra de las concejalas del Gobierno, Aurora Cienfuegos. Una vez eliminada la cantidad correspondiente a los tributos recibió en su cuenta bancaria 9.804 euros. Otra integrante del Gobierno local, Mercedes Pérez, sumó un total de 11.325 euros brutos, sin retenciones.

Siguiendo a Pérez, el portavoz del Partido Popular (PP), Hugo Nava. Este percibió 11.275 euros brutos, que tampoco tuvieron ningún descuento impositivo. Otro portavoz, el del grupo municipal de Vox, Alejandro Álvarez, recibió 10.450 euros por su actividad en el Consistorio, que, con los descuentos por impuestos, se redujeron hasta 8.873 euros. Descendiendo ya a las cuatro cifras, el concejal de Seguridad Ciudadana, Víctor Villa, recibió 9.050 euros brutos, que se quedaron tras las retenciones en 6.772 líquidos.

Por detrás, Mapi Madrid, concejala de Ciudadanos, que obtuvo 8.750 euros brutos por su asistencia a los órganos municipales. Esta cantidad, una vez descontadas los impuestos, se quedó en 7.428 euros. Poco más que lo recibido por el portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida, Edgar Cosío, 8.400 euros brutos (5.438 netos).

Los siguientes en la lista son Patricia Martín, portavoz de Ciudadanos, y el edil independiente de IU Tarik Vázquez. La primera percibió 7.750 y el segundo 7.100 euros. Todo en cantidades brutas, ya que, restando las retenciones, la suma de Martín descendió hasta los 6.579, mientras que Vázquez no sufrió retenciones.

Finalmente, entre los miembros de la Corporación que menos dinero percibieron durante 2020 se encuentran los ediles de Somos Javier Pintado (6.500 euros) y Patricia Serna (6.650), los del PP Cristóbal Lapuerta (7.350) y Jesusa Oliva (5.500), y María Teresa Álvarez, concejala de IU que entró en sustitución de Lidya Is, y que solo percibió 2.950 euros.

El dinero para los partidos baja un 15% este año, tras disminuir un 50% el ejercicio pasado

El recorte en subvenciones a los partidos políticos del concejo de Siero se moderará considerablemente en 2021. Después de que el Pleno municipal acordara una reducción del 50% en estas atribuciones en el segundo semestre del año pasado, ahora, los concejales votarán pasado mañana que, en 2021, ese recorte se quede en el 15%. Así lo apuntan fuentes de la Corporación, aún indecisas con cuál será el sentido del voto, a pesar de que subrayen: “Sorprende que no se acaben de hacer efectivas ayudas contundentes para algunos sectores afectados, como la hostelería, y que los partidos, que apenas podrán organizar nada para gastarse el dinero, solo vean mermada la ayuda en un 15%”. Estas mismas fuentes abundan que, cuestionando al Gobierno sobre cómo quedaría este asunto, hace unas semanas, se les indicó que la merma sería de un 25%. Finalmente, según ha podido saber este periódico, tras las comisiones municipales celebradas ayer, se ha recortado un 10% a ese descuento, dejándolo en únicamente el 15%. A la vez, otras formaciones que componen el Pleno municipal se muestran estupefactas por lo que consideran un “agravio comparativo”, con otras subvenciones que el Gobierno local socialista se decidió a eliminar o, en otros casos, a reducir a la mitad durante 2020. “Muchas asociaciones se quedaron sin ningún dinero municipal en 2020, dado el contexto de pandemia”, recuerdan. Está por ver si estos razonamientos se aplican luego al voto en el Pleno, o los partidos optan por salvaguardar el dinero que les puede llegar de los impuestos de los vecinos del municipio para sus gastos. En todo caso, el PSOE no tiene complicado aprobar este recorte del 15%, ya que solo necesita dos votos favorables además de los de sus propios concejales. Para que la iniciativa vuelva a atrás y se puedan reformular las cantidades, al menos uno de los socios habituales del gobierno, Foro y la Plataforma Vecinal de La Fresneda, tendría que rechazar esta opción. Por el momento, en la comisión, todos los grupos se han abstenido y no será hasta el jueves cuando se sepa cómo queda la votación. Durante el último semestre del pasado año, las ayudas a los grupos políticos municipales se redujeron a 900 euros anuales para cada uno, a los que se sumaron otros 125 por cada edil con el que contaran. En esta ocasión, si se aprobara la propuesta del Gobierno local socialista, cada una de las agrupaciones recibiría 1.530 euros, a lo que habrá que sumar otra cantidad por cada uno de los cargos electos que tienen en el Pleno.