“Vamos a conseguir que Grado se recupere y es importante seguir unidos para lograrlo”

–¿Cómo está evolucionando la situación en Grado?

–Es aún muy complicada. Mejoramos en algunos indicadores, como la incidencia acumulada a catorce días: actualmente estamos en 940 casos por 100.000 habitantes, cuando llegamos a tener dos mil. Y se puede prever, viendo los casos en la incidencia acumulada a siete días, que la situación parece que va a ir mejorando, aunque no tan rápido como me gustaría, ya que continúa habiendo goteo de casos positivos diarios.

–¿Qué indicador es más preocupante en este momento?

–Hay un indicador que nos preocupa especialmente, que es la incidencia en mayores de 65 años, que no parece mejorar tan rápidamente comno el resto. Estamos observando la preocupante situación de contagios entre todos los miembros de las familias y eso, al final, llega a los mayores que viven en sus domicilios. Es esencial mantener todas las alertas y solicitar a la población del municipio máxima prudencia, sobre todo, en las relaciones sociales y familiares con nuestros mayores.

–¿Cómo avanza la investigación de la Guardia Civil sobre el origen de los cinco brotes y la autoría de la lista negra de supuestos positivos que se difundió por Grado?

–Se han denunciado a más de 40 personas, a algunos establecimientos y me consta que se sigue realizando un gran trabajo en ese sentido. Podemos tener más Policía local, más Guardia Civil y poner más multas, pero si no tenemos conciencia de sociedad, de poco sirve todo lo demás. La responsabilidad individual es la que hace grande al colectivo.

–¿Hubo fiestas ilegales en Navidad?

–Todo parece indicar que hubo comportamientos en ciertos locales y por parte de un sector minoritario de la población que no se ajustaron para nada a la normativa sanitaria y a la prudencia que la situación requiere.

–Grado ha sido doblemente golpeado por el covid: en la primera ola, en marzo, y ahora, en esta tercera. ¿Qué ha supuesto para la sociedad moscona?

–El impacto ha sido muy grande. Por desgracia, lo ocurrido en la residencia de ancianos no nos sirvió de ejemplo y hemos tropezado por segunda vez con la misma piedra. Y esperemos que sea la última. De poco sirve salir a aplaudir a los balcones si después no cumplimos con las normas que nos indican. Después de lo vivido con la residencia, ¿cuántos cumplimos estrictamente las normas que nos impusieron? Reflexionemos.

–La situación ha supuesto también que se hayan desarrollado en el concejo iniciativas solidarias y que todo el pueblo se haya unido para tratar de salir de esto cuanto antes.

–Grado ha dado y sigue dando muestras de comportamientos solidarios durante esta situación de emergencia sanitaria. Es importante seguir dando estas respuestas y hacerlo estando unidos. De poco sirven los ataques. Ahora hace falta la respuesta de todos y todo el que aporte un granito de arena debe tener el reconocimiento social que merece. Utilizar las desgracias para agitar a la población es algo muy negativo para todos, que no sólo no ayuda a aportar soluciones, sino que dificulta poder llegar a las mismas.

–¿Cómo ha vivido personalmente todo esto?

–Lo vivo con mucha preocupación, están siendo días de mucho estrés intentando dar soluciones a lo que se nos presenta y a veces no es fácil, se choca uno con molinos de viento.

–¿A quiénes representan esos molinos?

–Por ejemplo las discrepancias que tuvimos con la consejería de Educación. Veíamos que los brotes se estaban dando en las edades del alumnado de los institutos de Secundaria y llamamos para tratar de buscar una solución. Nuestra idea era cerremos unos días, hagamos un cribado y después ya veremos. Pero abrieron los centros educativos el viernes y, luego, el lunes cierran por nieve cuando no había ninguna gota en Grado. No se entiende. Al final, con muchas presiones, logramos traer el punto covid para hacer los test a una parte de los alumnos de esos ciclos.

–El impacto económico es muy grande en Grado, una villa donde la actividad está centrada en comercio y hostelería. ¿Qué medidas tienen para paliarlo?

–En todos los concejos, en todas las comunidades y en todos los países vemos que el impacto está siendo enorme y si tenemos en cuenta que en nuestro concejo el sector servicios es fundamental, pues mucho más. La próxima semana llevaremos a Pleno la anulación de la tasa de terrazas y mercado para el año que viene. Una vez que sea publicada la medida, se anulará para el resto del ejercicio. Empezaremos también a debatir e intentar consensuar la partida que tenemos dentro del presupuesto para combatir el covid. Creo que, entre todos, podremos lograr el objetivo de ser un concejo seguro para que nuestra hostelería, comercio y mercado puedan desarrollar su actividad y recuperarse de las pérdidas que han tenido.

–La reordenación del mercado supuso un gran debate el pasado verano. ¿Ha terminado la polémica?

–Seguro, aunque algunos pitonisos decían que era imposible, pero con consenso y debate todo se consigue. Se ha llegado a un acuerdo donde el Ayuntamiento fijó unos criterios y unas líneas rojas, con una nueva estructura de mercado y tengo que agradecer a todos que hayan entendido la situación. La nueva distribución del mercado, personalmente, me parece la más correcta y creo que ha llegado para quedarse.

–Su equipo de gobierno ha negado las acusaciones del portavoz municipal de Ciudadanos, José Ramón González, tras afirmar que uno de sus ediles estuvo en una fiesta ilegal el día de Fin de Año.

–En la legislatura pasada, este concejal tuvo un problema personal en una instalación municipal y todos le mostramos nuestro apoyo en un Pleno, defendiendo la figura institucional que representaba. Sin embargo, ahora, él hace todo lo contrario. Se atreve a realizar falsas acusaciones y repito, alto y claro: ningún concejal del equipo de gobierno estuvo en ninguna fiesta ilegal. He hablado con todos ellos y les creo a pies juntillas, pero también digo, si fuera lo contrario, no lo permitiría. Ahora estamos estudiando qué vías y acciones tomar con los servicios jurídicos del partido. También políticas porque un concejal no puede ser un correveidile y actuar de este modo.

–¿Hay interés entre los arquitectos por el concurso de ideas para diseñar el centro cultural?

–Pienso que el interés está siendo importante, están acudiendo a ver el local y hay movimiento. Otros estudios de arquitectura piden las mediciones y se las estamos enviando, lo que nos hace ver que hay interés por diseñar el futuro centro cultural de Grado.

–¿Hay proyectos para el polígono de La Cardosa?

–Habíamos comenzado a darle un fuerte impulso al polígono de La Cardosa, pero esta pandemia ha frenado en seco algunos proyectos previstos. Yo siempre digo que el Ayuntamiento debe ser la locomotora, pero aquí la clave es la falta de ayudas a los emprendedores por el retraso de los fondos rurales Leader de la Unión Europea, que necesitan ser mucho más ágiles de lo que son. La convocatoria del 2020 aún sigue sin resolver, estamos en una sociedad demasiado burocrática y poco efectiva como prueban estas situaciones.

–¿Cómo se encuentra de salud?

–Voy tirando, esperando para realizar la intervención quirúrgica. Con la crisis sanitaria del coronavirus es normal que todo se retrase. Son momentos de salud complicados para todos los ciudadanos.