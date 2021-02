Siero ingresó el año pasado 1,2 millones por licencias de obras, un 27% más de lo previsto

El regidor no solo atribuye estos resultados al atractivo para las inversiones que tiene un municipio ubicado en el centro de la comunidad autónoma e inmejorablemente comunicado. Subraya el reconocimiento a la labor de los trabajadores municipales al frente de las áreas responsables. “Se han dado muchas licencias y, sobre todo, ellos han hecho un trabajo brillante. Las cosas no irían bien sin esa labor y ese esfuerzo. Es como si produces mucho de una cosa y luego no lo despachas o no eres capaz de despacharlo. No solo ha entrado más en el Ayuntamiento, sino que la gente ha trabajado mucho y muy bien”, explica García.

Naves y reformas

Los ingresos no se han producido solo en concepto de obras de construcción de vivienda, sino que se trata de las tasas o impuestos que afectan al desarrollo de estas y de todo tipo de instalaciones, como la edificación de naves, reformas o intervenciones diversas que son actuaciones regladas por normativas y ordenanzas municipales.

“Hubo un incremento importante, por encima de lo previsto, en licencias de edificación de viviendas unifamiliares y en altura. Eso se superó con creces.Pero el aumento ha sido importante en todo tipo de licencias, no solo de edificación”, señala el Alcalde.

El regidor destaca la importancia de que las administraciones sean ágiles en las tramitaciones tanto para los ciudadanos como para las actividades económicas. “En una situación con escasez de recursos, en este año que ha sido tan duro por la crisis sanitaria y lo sigue siendo, seguimos comprobando que siendo ágiles, facilitando las cosas a la gente, resolviendo dudas sobre los trámites necesarios y trasmiitiendo confianza, las cosas salen adelante y se generan ingresos para el Ayuntamiento”, añade el regidor.

El Consistorio tiene este año una previsión de ingresos por desarrollos urbanísticos cercana al millón de euros por actuaciones en diversos puntos, varias en Lugones. En Les Bellotines, por ejemplo, está prevista la mejora de accesos y servicios para los vecinos, pero también el desarrollo de un área industrial de 4.000 metros en la que ya está cerrada la instalación de una cadena de supermercados.