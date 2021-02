A la fibra de Somao no le llega el cable

La familia de José Leiva, con dos viviendas, es una de las afectadas. Según comenta, tienen confirmada la llegada de la fibra óptica en la casa del centro del pueblo pero no para la que está en las afueras. “Nos dicen que está muy lejos del cajetín de la señal y que hacen falta más de 800 metros de cable. Es raro porque cuando lo contratamos no había problema y ahora nos dicen que no está contemplado”. Por ello, llevan desde el pasado 4 de enero reclamando el servicio que falta a la teleoperadora para ver si hay una solución.

En la misma situación está otra vecina del pueblo, que prefiere mantener su anonimato. Señala que cuando Somao recibió el premio “Pueblo ejemplar” de la Fundación Princesa de Asturias, el pasado octubre, se llamó a la compañía para explicarles que recibían la distinción y que querían solicitar para la localidad la dotación de fibra óptica. A los pocos días, la teleoperadora la llamó y le ofreció el servicio “que por supuesto aceptamos, porque es una mejora y ya somos clientes”. Le pidieron unos datos catastrales para iniciar el despliegue “y tiene recochineo que después de enviar todo, la fibra no llega a mi casa, es un cachondeo”.

Esta mujer realizó el contrato por teléfono y tras 15 días sin noticias, volvió a contactar con la empresa. “Tuve que poner una incidencia, pasaron otras dos semanas y otra incidencia. Y así ya llamaba cada 48 horas. Los técnicos llegaron el 29 de diciembre, miraron la casa y dijeron que había mucha distancia, unos 380 metros, para el cable y que no lo veían posible, que íbamos a tener problemas”.

Pasadas las fiestas de Navidad, la afectada volvió a contactar con la compañía, registró una nueva incidencia y le contestaron que enviarían a otros técnicos. De nuevo, le denegaron el incremento de velocidad, alegando esta vez que los vecinos no daban permiso para pasar la instalación por sus propiedades con la finalidad de que llegase a su vivienda. “Pero pregunté y me dijeron que nadie había denegado el permiso a nadie”, señala, para añadir que no tiene ninguna duda sobre la palabra de sus vecinos colindantes.

Sin aceptar por tanto el argumento de la operadora, volvió a llamarles. Esta le recomendó, sostiene, hacer un nuevo contrato mientras revisaban el anterior. “Al poco me llaman y me dicen que no volviésemos a llamar porque ahí, donde es mi casa, está denegado, pues al tener mucha distancia para el cable tienen que instalar otro cajetín”, explica. Entonces, ella misma se ofreció a costearlo con tal de disfrutar de una mejora en la conexión. “Si hacía falta pagábamos la instalación porque no tenemos la suficiente velocidad a internet para trabajar online, pero tampoco así me lo aceptaron”, dice.

Vecinos y parroquia ven necesario un esfuerzo de la empresa para llegar a todas las casas. Han puesto a su disposición lo necesario y no quieren que nadie se quede sin disfrutar la mejora de la conexión, vital en tiempos de pandemia para tareas escolares o el teletrabajo. En Somao, juntos, como siempre, pretenden conseguirlo.