Comadres, “como si fueran las últimas”

Los protagonistas de la conversación que sigue son Luis Villa y Sabino Fernández, veteranos de la localidad y de la fiesta.

–Hay que vivirla como si fuera la última.

–Calla, será como la primera.

–Bueno sí, la primera trasplantado.

Ríen y comen, los de la mesa de al lado también echan una carcajada, pero sin viandas. Son de los pocos que pueblan una plaza Les Campes casi desierta, apenas cuatro mesas ocupadas en tres bares. En una de ellas está Goyo la Villa, autor de unos maravillosos bollos y su respectiva tortilla salona, de sardinas. “La hacía mi madre, pero no me dio la receta, tuve que buscarla hace cuatro años por internet”, explica. Dicen él y sus amigos que después del vermú irán a casa, a pasar la tarde, “porque es lo único que dejan”.

Cerca del Ayuntamiento vuelven a oírse las gaitas. Berto Díaz espera a la puerta con unos bollos a que se siente alguien. En la entrada, escrito a rotulador en el cristal, se puede leer una advertencia: “Si llueve cerrado, si hace sol, a la terraza”.

En la de enfrente, también dan a los clientes pequeños ejemplares del manjar de comadres los hosteleros Rufi y Juan Riestra. Atiende el primero una mesa en la que se acaba de producir un encuentro casual, aunque abundante en pan y chorizo. “Somos familia y acabamos de toparnos aquí sin tenerlo planeado. Así que a comer el bollu con un café”, asevera Pedro Santianes, antes de pegarle un buen mordisco con la mascarilla aún por la barbilla. Luego tienen la intención de retornar a casa. Mismo deseo que parece mostrar un perro salchicha de nombre Bowie que espera mientras sus dueños apuran el vermú. El ladra y da la patita.

Se sorprende un segundo al ver a una mujer con bata esperar a la puerta del bar sujetando una bandeja. “En la farmacia celebramos Les Comadres tomando el vermú en la parte de atrás”, comenta, antes de volver con otras dos compuestas y una cerveza, camino de la botica. Luego volverá a traer los restos, pero ya vestida de paisano.

Mantiene el uniforme, aunque algo aburrido, Ángel Luis Cotera, en la trastienda de una panadería. Lo que solía ser un no parar se ha convertido en “meter harina en bolsas” mientras pasea por el obrador. “Es lo que se lleva, ahora se hacen más bollos en casa y nosotros habremos preparado la mitad que otros años”, detalla.

Al menos hay quien sigue comprando, aunque no con excesivo ánimo, visto el plan. “Tendré que aguantar el día en casa, no hay otra”, lamenta Gustavo González mientras recoge un par de ejemplares calientes. Por lo menos, no le tocará tener que poner el horno a funcionar.

Pasadas las dos de la tarde, hay más movimiento, aunque sea por nostalgia. Tres amigas echan de menos salir de noche como hacían otros años. Tienen 22, 26 y 24 años, así que “todavía nos quedan oportunidades”. Esta vez, “un par de refrescos y luego a hacer algún bollo en casa para pasar la tarde”.

Sin excesivas pitanzas en el exterior, se abolieron las sobremesas, sustituyéndolas por el sesteo en interior. El punto álgido de Les Comadres solía llegar a las siete de la tarde. Ese momento lo afrontaron los jóvenes polesos con planteamientos algo desiguales.

Por ejemplo, sobre la mesa de la cocina de Rubén Cueto, a eso de las siete y media, un plato sostiene una cuña de cabrales y dos cachos de bollo. Un mordisco, un trago al calimocho casero y a conversar con su novia: “Es diferente”, dice tímidamente. Mientras, cuatro de sus amigos tocan la guitarra sentados en una terraza de Les Campes. La antítesis.

A las ocho de la tarde se acaba lo que se daba en el exterior, cierran los bares y los trasplantados Luis Villa y Sabino Fernández vuelven al hogar. Han resistido a una edición más de su fiesta favorita, la que llevan mamando desde que eran niños. Mantienen la fe en que esto se acabe y el riesgo que sus dolencias entrañan en caso de contagiarse del coronavirus deje de ser un freno para disfrutar. Su espíritu, Comadres, como vida solo hay una, al menos, al año.