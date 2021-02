Vecinos de Collao exigen una intervención en una cuadra “que se usa como bar”

Los residentes de la zona ya habían denunciado el pasado mes de diciembre la existencia de un establecimiento hostelero “ilegal”. Por aquel entonces, Ana Fernández y otra vecina, que prefería no revelar su nombre “para no tener problemas”, contaban que la actividad ya había comenzado en marzo. “El bar se había prendido fuego y no lo reabrieron, optaron por utilizar la cuadra que está justo al lado”.

Desde entonces, los vecinos siguen viendo “entrar y salir a gente sin mayor disimulo”. Aunque, en los últimos tiempos, “han colocado un camión a la entrada para que no se perciba tanto”. Apuntan que, en el interior, siempre con la puerta cerrada, “están bebiendo y fumando sin mascarilla, ni control, a pesar de las restricciones”. Abundan incluso en que esa actividad no se detuvo en ningún momento, incluso en la primera ola, con el confinamiento total: “Lleva funcionando sin parar todos los fines de semana desde marzo”.

Los momentos de mayor actividad del local clandestino, según las vecinas, coincide con el mediodía y las noches del sábado y el domingo. “Se llena al salir de misa, la gente para a tomar el vermú y también se montan fiestas de noche”, apuntaban en el momento de la primera denuncia.

El motivo de que su enfado vaya a más es que no consiguen que las autoridades acaben de intervenir para acabar con lo que consideran, “un riesgo para la salud de todos”. Aseguran los vecinos haber hecho “decenas” de llamadas a los cuerpos de seguridad, “y se presentaron una única vez”. En aquella ocasión, “llegaron a picar, pero el que les abrió les dijo que dentro solo estaba su madre, que era mayor, tomando el café con dos amigas. Entonces se fueron”, relatan los residentes de la zona.

La crispación en la pequeña localidad sierense, famosa por sus fiestas y carreras de burros, crece por momentos, alcanzando incluso acalorados debates en la red, coincidiendo casi todos en la crítica a lo que supuestamente sucede entre las paredes de la cuadra.

Por el momento, no hay constancia de sanción alguna a quienes se reúnen en el interior del local, donde, según los vecinos, se da frecuentemente una concentración de personas superior a la permitida. Sin embargo, otros establecimientos sierenses sí que han sido propuestos para sanción por permanecer abiertos fuera de hora o acumular personas en el exterior, produciéndose incluso una agresión a un agente. También se han dado propuestas de multa para grupos de jóvenes que hacían botellones y fiestas, en grupos grandes, pasada la hora del toque de queda y en lugares públicos. Por eso los vecinos están indignados y solicitan que se dispense un trato similar al supuesto bar clandestino.