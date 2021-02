Leticia Sierra: “Ya estoy escribiendo otra novela, con los mismos personajes y centrada en Asturias”

–¿Cómo lo lleva?

–De momento estoy muy contenta, centrada en la promoción del libro. Se esta vendiendo bastante bien y a la gente le esta gustando. Con el covid-19 no se puede hacer una promoción más al uso y hay que apoyarse en los medios. La presentación aquí en Asturias iba a ser ayer (por el sábado) en el centro comercial de Paredes. Con los cierres perimetrales hubo que posponerla. Con esta situación ni firmas de libros, ni se pueden hacer encuentros con el autor.

–Con todo, el suyo es uno de los libros más vendidos en Asturias.

–No lo sabía, me acabas de dar la noticia. No tenía ni idea. Sabía que se estaba vendiendo muy bien, eso sí. Librerías con cierto peso, como Cervantes, me dicen que va fenomenal y otras incluso nos comentan que lo han agotado.

–Para esta segunda edición decidió poner los nombre originales de los lugares donde suceden los hechos. ¿Por qué?

–Cierto, es lo que cambia, de la primera edición. Creo que ha sido un gran acierto. Estaba hablando de Pola de Siero y Noreña con escenarios muy reconocibles. Era tontería llamarlos de otra manera. Este simple cambio ha mejorado mucho el libro.

–Hablando de impresiones del lector, ¿hay alguien real aludido por los personajes?

–Nadie me comenta que se dé por aludido, todo es ficticio. Al principio de la novela ya dejo claro que cualquier parecido con la realidad es coincidencia. Eso sí, hay dos personajes que están inspirados en dos personas reales, que existen.

–Cuenta en “Animal” las peripecias de una reportera, como lo fue usted, ¿lo hecha de menos?

–Sí, esa época la hecho de menos, fueron unos tiempos en los que me lo pasé muy bien. Disfruté mucho con el trabajo, con la labor periodística que hacíamos. Tengo grandes amigos de la profesión que aún siguen en ello. Si lo pienso, claro que lo hecho de menos. Muchas veces recordamos aventuras y podemos estar horas rememorándolas.

–Entre esas aventuras, ¿alguna similar a la trama del libro?

–No, no tuvimos la ocasión ni la circunstancia de que ocurriera algo del estilo. Lo mas parecido fue una mujer que murió a manos del marido en Llanera y vino gente de la redacción central a cubrirlo, aunque tanto yo como el fotógrafo estuviéramos más pegados para investigar aquello. En todo caso, sí que me vería en una circunstancia así, al final no deja de ser investigar y tirar de hilos.

–¿Cómo ve el tratamiento que se da a los sucesos en los medios?

–Depende, hay periodistas que lo hacen muy bien y otros que se van al sensacionalismo. Siempre se trata de buscar ese dato diferente, si puedes con detalle escabroso. Hay gente que lo hace muy bien y gente que cae en el morbo.

–Parece que le gustaría volver a la profesión...

–No me veo. Sé lo que es el trabajo periodístico, echarle horas restándoselas a tu vida personal, ritmos de trabajo muy fuertes y el diario digital no ayuda a que esos trabajos se alivien. Me encantaría volver, tengo el bicho dentro, si veo un accidente paro e intento sacar información. Pero tengo ya casi 50 años y no me veo saliendo a las nueve de la mañana sin saber a que hora voy a volver. Eso no me apetece. La parte buena es que es divertido, ameno y ningún día es igual al anterior.

–¿Dónde ve su futuro?

–Ahora mismo ya estoy trabajando en mi segunda novela, aunque más centrada en la promoción de la primera. La nueva aún debe esperar, hay que darle su recorrido a “Animal”, su espacio, para que se conozca, la gente lo lea y opine sobre él. La idea es continuar la historia de los mismos personajes y que se centre en Asturias.