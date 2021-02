El recreo es la hora de los venados en Lugones

De hecho, tras el primer encuentro, el alumno Juan García Martínez subió al aula haciéndose muchas preguntas sobre los animales que acababan de ver. Y la clase se adaptó a la inesperada visita. “Pensamos que para ser ciervos eran muy tranquilos y dudamos si eran rebecos o corzos”, explica. Después de investigar y con la ayuda del profesor, concluyeron que eran venados. Y machos. “Se estuvieron chocando los cuernos varias veces”, destacaban los estudiantes.

No es la primera vez que reciben visitas de animales. Pero las vacas, caballos, ardillas, corzos o patos que han avistado no les sorprendieron tanto como los venados. “El entorno es privilegiado, en plena naturaleza y a la vez cerca de la zona urbana de Lugones. Esto favorece visitas de animales que ya no son tan extrañas”, explica el director del colegio público Santa Bárbara, Pablo Sánchez.

La llegada de los dos venados gustó a profesores y a alumnos, que esperan que mañana decidan volver a apostarse en la verja del centro educativo. Pero quienes más la gozaron fueron los más pequeños, los de Educación Infantil, que estaban convencidos de que eran dos renos que les habían ido a visitar a ellos. “No tenían duda”, dice la profesora Irene Álvarez. La inesperada visita generó incluso una reivindicación. Más limpieza, “para que vivan mejor y no tengan problemas con la basura”.