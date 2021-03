La Fiscalía pide multar a Ángel García al entender que agarró por el cuello a un vecino de portal

El alcalde de Siero, el socialista Ángel García, tuvo que volver a pasar ayer por los Juzgados para la vista por una supuesta agresión a un vecino de Lugones. La Fiscalía solicitó que se le condene, considerando probado que le cogió del cuello, agrediéndole, a pesar de la falta de testigos presenciales. El Ministerio Fiscal solicitó una multa de 270 euros e indemnización de 200, mientras la acusación pide sendas multas por amenazas y lesiones de 1.080 euros cada una, indemnización de 550 euros y una orden de alejamiento por 3 meses. La defensa del regidor pidió la libre absolución, basándose en la presunción de inocencia.

Los hechos se remontan al pasado 25 de abril de 2020, cuando ambos se cruzaron en la escalera de casa. La supuesta víctima había llamado a la Policía local días antes, tras encontrarse su terraza con suciedad a raíz de unas obras en el balcón del Alcalde.

En el citado encuentro fortuito entre ambos, el regidor le preguntó: “¿Por qué no me dijiste nada y lo solucionábamos?”. El vecino dijo que no lo había hecho porque era una cuestión de “civismo”. Ahí es donde las versiones de ambos cambian.

El denunciante asegura que le dijo: “Te voy a matar, te voy a arrancar la cabeza”, en varias ocasiones, cogiéndole del cuello y tirándole contra la pared. Por su parte, García, defiende que el hombre se puso a gritar diciendo que le iba a denunciar y optó por irse del lugar, sin tocarle. Estos gritos a los que hizo referencia el denunciado, fueron los únicos que escuchó una vecina que se encontraba en un domicilio de la misma planta. Además, el regidor asegura llevar años siendo acosado por su vecino, “por asuntos ideológicos”, ya que “todos los sábados y domingos gritaba desde su domicilio “un tiro de gracia”, entre otras cosas.

Sin testigos presenciales, el informe del centro de salud, el del forense y unas fotos de las marcas en el cuello del hombre, se presentaban como la única prueba del supuesto delito.

El abogado de García, Luis Tuero, recurrió al informe de un perito para tratar de desbaratar la versión del denunciante: “Esas marcas no se pueden corresponder con la presión de una mano”, aseguró.

Esto no convenció al fiscal, que solicitó la condena del alcalde de Siero a 270 euros de multa y otros 200 de indemnización por un delito de lesiones.

La abogada de la acusación fue aún más lejos, pidiendo condena por amenazas y lesiones, llegando a los 2.160 euros de multa, 550 de indemnización y una orden de alejamiento por tres meses.

El abogado del Alcalde solicitó la absolución, entendiendo que no hay pruebas suficientes contra su defendido.