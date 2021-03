“Hay que cuidar lo público y hacer más calle”, replica Trabanco a la Policía Local

Este es solo uno de los puntos de disputa en el conflicto abierto entre el regidor y una parte de los agentes locales. Trabanco aseveró hace unas semanas que determinados efectivos se dedicaban a “poner zancadillas” en vez de colaborar en el buen funcionamiento del servicio. Por su parte, el delegado sindical del SIPLA atribuyó los problemas a la escasez de plantilla y a la falta de medios, entre los que citó los vehículos municipales.

La discusión también se debe a si los agentes tienen que realizar labores como la apertura del cementerio local los fines de semana o reforzar el servicio en momentos puntuales como la Cabalgata de Reyes. El Alcalde ve “surrealista” que haya que sentarse a negociar para casos como el último o que algunos agentes rechacen efectuar determinados servicios.

En relación a si la Policía local debe abrir o cerrar el cementerio, el SIPLA señaló que el Ayuntamiento dispone de un conserje para esta tarea, por la que cobra un plus salarial. Trabanco lo niega: “Es rotundamente falsa esa afirmación. En primer lugar, un delegado de personal debería informarse antes de hacer declaraciones y conocer la situación de la plantilla a la que se supone que representa. Es simpático, por no llamarlo de otra forma”.

El regidor insiste, no obstante, en que es necesario solucionar la polémica generada por la gestión del cuerpo. En ese sentido, Trabanco destaca que coincide con el delegado sindical de SIPLA en que los problemas deben solucionarse a puerta cerrada, en el Consistorio, “pero no puede pretender que el equipo de gobierno esté callado ya que él fue el primero que no dudó en hacer públicas las diferencias”.

Unos desacuerdos que, según detalla Trabanco, llevan a algunos agentes a presentar recursos judiciales contra las decisiones de Alcaldía para, entre otros, realizar servicios fuera del horario, reducido desde 2015 por la falta de personal.

La escasez de efectivos es el principal problema, ya que los agentes realizan, entre otros, servicios solos, sin compañero, alegan. También apuntan que tienen que posponer jornadas de descanso y acumular días para equilibrar las jornadas laborales. En esa línea, el Alcalde dice que están tratando de hacer todo lo posible por recuperar el normal funcionamiento del servicio policial y que por ello contrataron un interino y han incorporado dos agentes en prácticas que pasarán próximamente a formar parte de la plantilla.

Los policías afectados también reivindican mejoras salariales y laborales. No tienen los mismos pluses que el resto de empleados municipales ni se les aplicó la reducción de jornada, por ejemplo. Y exigen una mayor dotación de medios, como vehículos-

Los coches de la Policía local son otro eje del conflicto mantenido en las últimas semanas. Los agentes reclaman renovar los vehículos del servicio y Trabanco les afea que otras áreas municipales, como Deportes u Obras, trabajan con coches mucho más antiguos. “Repito, no es sólo el coche de Deportes, tenemos vehículos con más de 50 años en el servicio de Obras funcionando perfectamente. Creemos en la importancia de mirar por lo público”, apuntilla el regidor.

Por último, conmina al delegado del SIPLA “a informarse y conocer la situación de la plantilla a la que se supone que representa”.