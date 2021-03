Los aperos de Alfonso Mora, propietario de una vivienda situada en suelo no urbanizable de interés, en la parroquia de Muñó (Siero), siguen a la intemperie, cuatro años después de solicitar permiso para construir una caseta de almacenaje de 44 metros cuadrados. A la vista de que el Ayuntamiento es favorable a la edificación, “pero el arquitecto de la CUOTA hace una interpretación muy personal de la norma”, y no le deja colocarla, Mora, de la mano de su abogado, Javier Calzadilla, ha presentado un recurso ante la comisión urbanística: “La posición que defiende no viene recogida en ningún sitio en la normativa. De hecho, la reglamentación del plan general está aprobada por la propia CUOTA. Si mantienen este criterio, será imposible poner en Siero casetas para herramientas”, resume el letrado.

Mora explicó su historia hace unos meses en LA NUEVA ESPAÑA. Su desesperación iba en aumento con el paso del tiempo, al ver como el espacio se le quedaba corto en casa para su aperos. Recibía permisos municipales, pero la postura del arquitecto de la CUOTA le frenaba: “La gente nos decía que lo hiciéramos sin permiso, pero no somos así. Tras consultarlo con la oficina municipal en varias ocasiones, nos dijeron que el arquitecto de la Comisión de Urbanismo del Principado estaba dando siempre para atrás estas ampliaciones, que era un problema generalizado en Siero”.

Mora acudió a reunirse con el funcionario, pero no sirvió de nada, señalándole este, incluso, que en el campo “solo deben vivir agricultores y ganaderos”. Tras la primera negativa presentó un escrito, que fue rechazado y, ahora, con el asesoramiento de Calzadilla, busca revertir la situación, que le está “quitando las ganas de vivir en Muñó”.

El primer paso que ha ejecutado, anteayer, es presentar el recurso ante la CUOTA. Según destaca el abogado, de prosperar el pleito, “desbloquearía una situación que se está dando de manera generalizada en este municipio y otros”. Si el recurso no saliera adelante, el propietario mantiene la intención de seguir reclamando en otras instancias.